¿Miley Cyrus en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI? Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI: Nuevos rumores apuntan a Miley Cyrus para encabezar el espectáculo (Instagram: @miley / @RedMedia_us)

Hace unos días circulaba el rumor de quiénes serían los encargados de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LXI, donde entre los primeros nombres surgían los de Harry Styles y Justin Bieber.

Sin embargo, dado que el anuncio oficial suele darse hacia el cierre de septiembre, un nuevo nombre se sumó a la lista de posibles candidatos: Miley Cyrus.

¿Miley Cyrus será la artista principal del show de medio tiempo?

Miley Cyrus figura como una de las principales candidatas para encabezar el espectáculo. Sin confirmación oficial hasta el momento, los rumores en redes sociales van en aumento, alimentados por el interés que la propia cantante ha expresado en diversas ocasiones sobre actuar en ese escenario.

Su nombre encabeza las opciones y genera gran expectativa en Kalshi, plataforma que mide probabilidades en tiempo real sobre eventos futuros en Estados Unidos.

En dicho gráfico, los primeros lugares los disputan el rapero Jay-Z y Miley Cyrus, lo que incrementa las posibilidades de que la cantante encabece el espectáculo.

Sin duda, sería un momento oportuno para Cyrus, quien atraviesa una nueva era musical tras el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Bass Persuades.

¿Cuándo es el Super Bowl LXI 2027?

El próximo Super Bowl LXI se llevará a cabo el 14 de febrero de 2027, teniendo como sede principal el SoFi Stadium en Inglewood, California.