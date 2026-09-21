Tarjetas de crédito y débito: ¿qué significan que tengan VISA o Mastercard? (Pexels)

Actualmente la economía a nivel mundial ha dejado el dinero en efectivo de lado y el pago con tarjetas de débito y crédito ha ido en aumento en los últimos años.

En 2025 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó 40 millones de tarjetas de crédito y más de 142 millones de tarjetas de débito en México.

¿Qué son las tarjetas de débito y crédito y qué diferencias tienen?

Las tarjetas de débito son un medio de pago, digital o físico, en la cual haces uso de tu propio dinero que se encuentra en una institución bancaria, hay de diferentes opciones: nómina, de ahorros o básica, débito digita, prepagada.

Mientras que las tarjetas de crédito también funciona como un medio de pago digital o físico, pero a diferencia de la tarjeta de débito, los recursos que se utilizan son prestado por la institución que te ofrece el servicio.

El banco te asigna un límite de dinero en tu tarjeta bancaria de acuerdo a tus ingresos y cuando realizas una compra, ellos cubren el costo de tus gastos.

Asimismo cuentas con una fecha de corte, donde el banco cierra la cuenta de gastos realizados durante el mes; posteriormente se te signa una fecha de pago, y antes o el mismo día, debes cubrir los gastos efectuados en un solo pago total o realizando un pago mínimo, que puede generar intereses.

¿Qué significa VISA o Mastercard en tu tarjeta?

VISA y Mastercad en las tarjetas significa que está respaldado por las redes de pago internacionales que hacen más fácil el intercambio de dinero entre los comercios receptores y los bancos emisores.

Ninguna de las instituciones son bancos, por lo que no emiten tarjetas o realizan prestamos bancarios. Los banco son los que realizan los montos de comisiones, tasas de intereses y anualidades en las tarjetas.

Mastercard tiene una cobertura en más de 210 países, mientras que VISA opera en más de 200.

Ambas cuentan con protección contra fraudes y seguros, además de la tecnología sin contacto y una red de comercios afiliados a nivel global.

Por su lado, VISA ofrece los beneficios de Visa Gold, Platinum, Infinite y promociones Concierge y VIP; Mastercad ofrece los programas de Mastercard Gold, Platinum, Black y promociones exclusivas como Priceless y experiencias VIP.