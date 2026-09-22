Exatlón México, la Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 22 de septiembre? (@ExatlonMX)

Este martes 22 de septiembre se disputó la Medalla Femenil entre el equipo Rojo y Azul, siendo Karol del equipo Rojo la ganadora, dando fin a la maldición su equipo.

Además, también se llevará a cabo la Batalla Colosal donde competirán por un premio aún no revelado. El día de ayer lunes 21 de septiembre, el equipo Rojo resultó ganador de la Villita 360.

¿Qué es la Batalla Colosal?

Es un duelo entre ambos equipos del programa, en el cual compiten por una recompensa que se revela al final de esta, por el conductor Antonio Rosique.

En esta batalla, las y los participantes deben competir en un circuito que pone a prueba sus habilidades físicas, desde resistencias, velocidad, fuerza, agilidad y precisión de lanzamiento.

Los premios varían, desde experiencias en yate, días de descanso, viajes internacionales, cenas especiales, entre otros.

¿Qué participante salió eliminado el domingo?

De manera consecutiva desde la segunda semana de Exatlón, un participante de equipo Azul fue eliminado, siendo el atleta Irvin Villatorro quien tuvo que decirle ‘adiós’ al programa.

¿Qué participantes quedan en Exatlón?

Después de la eliminación del domingo 20 de septiembre de los participantes por equipo en el programa.

Equipo Rojo

Aristeo Cázares.

Pato Araujo.

Heliud Pulido.

Pablo Franco

Jerry Lizárraga.

Paulette Gallardo.

Zudikey Rodríguez.

Montse Mejía.

Karol Rojas.

Emilio Rodríguez.

Equipo Azul

David Juárez “La Bestia”.

Andrea Medina.

Doris del Moral.

Alexis Vargas.

Adrián Leo.

Fernando Vallejo.

Katia Gallegos.

Natasha Septién.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón?

La temporada 10 de Exatlón México está disponible a través de la plataforma de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

También se encuentran disponibles los programas completos en el canal de YouTube de Exatlón México.

Su horario es de lunes a vienes a las 18:30 horas y el domingo a las 18:00 horas.