LEGO anuncia colaboración con Dragon Ball: esto es todo lo que se sabe

LEGO colaborará con Dragon Ball. En un video promocional, la empresa de los bloques hace oficial la colaboración con la franquicia creada por Akira Toriyama.

Con la frase “Adults Welcome” o “Bienvenidos Adultos”, LEGO presentó el primer avance de su colaboración con Dragon Ball. La serie japonesa de historietas y animación creada por Akira Toriyama. Esta colaboración deseada por los amantes de los sets de bloques y las aventuras y batallas de Son Goku finalmente será una realidad.

¿Qué se muestra en el avance de la colaboración entre LEGO y Dragon Ball?

Por medio de la cuenta oficial de LEGO en Japón, se mostró el avance de lo que sería una colaboración que traería sets de la serie original Dragon Ball, con la cual se dio inicio a la franquicia que después traería a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y más recientemente, Dragon Ball Daima.

En el video se observan las siete esferas del dragón siendo reunidas, objetos sagrados y centrales en la trama donde Goku niño parte en busca de ellas para que le puedan conceder tres deseos. Esto debido a que, al obtener las siete esferas, el dragón Shenlong saldrá y será el responsable de conceder los deseos.

Al finalizar el video, también se observa la frase “Adults Welcome”. Este es el nombre de una línea de sets destinados a adultos basados en cultura pop, autos de lujo, obras de arquitectura, flores, cine, etc. De este modo, se puede tener la certeza de que el set de Dragon Ball no contará con las partes más recientes de la franquicia de Akira Toriyama.

¿Qué se espera de esta colaboración entre LEGO y Dragon Ball?

Se ha especulado que los sets de Dragon Ball podrían ser siete en relación a las esferas del dragón. Incluso no se descarta la posibilidad de un set de Shenlong con todas las esferas reunidas.

Hasta el momento todo esto es especulación y no se ha revelado más información por parte de LEGO ni los portavoces de la marca.