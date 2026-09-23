Vans Homenaje x Mauro Garfias: cuánto cuestan y dónde conseguir la colección del diseñador mexicano inspirada en el Día de Muertos

El altar para el Día de Muertos no solo recibe a quienes ya no están, también mantiene vivos los recuerdos de familias enteras a través de sus aromas, colores y texturas. En esta temporada de recuerdos y festejo, Vans presenta Vans Homenaje x Mauro Garfias, una edición especial que reinterpreta los elementos gráficos más arraigados de la cultura nacional desde la creatividad de un diseñador que la ha vivido.

Se trata de un hito histórico para la firma estadounidense, pues integra por primera vez su lanzamiento anual para el Día de Muertos con el talento de un creativo nacional. Mauro Garfias, reconocido diseñador en la escena del streetwear mexicano, toma las riendas del proyecto para traducir la riqueza gastronómica y visual de estas fechas en dos modelos emblemáticos.

Los sabores de la ofrenda plasmados en el calzado urbano

Para conceptualizar esta línea, el creativo fijó la mirada en los ingredientes esenciales del dulce de calabaza y la gastronomía tradicional de otoño: el piloncillo y el camote, integrándolos junto al inconfundible calado del papel picado.

Old Skool: La calidez del camote en gamuza y relieve

La silueta clásica de la marca adopta una gama de tonos terracota, vino y naranja tostado que evocan la calidez del hogar durante los primeros días de noviembre. Construido en gamuza, el Old Skool presenta un grabado térmico que simula el bajo relieve del papel calado, complementado con detalles bordados a mano, la clásica Sidestripe en tono vino, agujetas en color crudo y una suela con acabado retro.

Super LowPro: La elegancia cromática del piloncillo

Por su parte, silueta delgada retoma los tonos oscuros y profundos del piloncillo y caramelo. La edición Super LowPro apuesta por líneas sobrias y sofisticadas, integrando el mismo trabajo de relieve en gamuza que rinde tributo a la artesanía festiva, ofreciendo una alternativa estilizada dentro del diseño mexicano contemporáneo.

Precio y donde comprar los Vans Homenaje x Mauro Garfias en México

Esta propuesta busca conectar con las nuevas generaciones que encuentran formas frescas de preservar la memoria y la identidad cultural a través de la vestimenta y la expresión personal.

La colección estará al alcance del público a partir del 23 de septiembre en la tienda en línea oficial de vans.mx y en todas las boutiques físicas de la República Mexicana.