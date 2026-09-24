Exatlón México, la Villa 360 ¿Quién gana hoy 24 de septiembre? (@exatlonmx)

Esta noche en Exatlón México 2026 se llevará a cabo la competencia por La Villa 360. Mientras que la semana ha estado marcada por las hostilidades, los Rojos se volverán a enfrentar contra los Azules en una batalla que pondrá al límite sus capacidades. Conoce quiénes serán los vencedores de esta noche.

Además, esta semana las mujeres están en riesgo y Exatlón México ha anunciado que es hora de hacer el examen en la Zona de Peligro, por lo que en el episodio de hoy se podría definir al atleta que estará instalada en el Domingo de Eliminación.

¿Quién ganará La Villa 360, hoy 24 de septiembre en Exatlón?

Con los Azules dominando esta semana, el equipo se encuentra ansioso por sumar una victoria más, por lo que esta noche planean ganar La Villa 360 y quedarse con las ventajas que esta otorga.

Por su parte, los Rojos están desesperados por dejar la Barraca Metálica, previo al domingo de eliminación, donde un atleta dejará la competencia. Además, durante la semana se han observado distintas hostilidades entre los integrantes de la justa.

Sin embargo, de acuerdo a distintos rumores y spoilers, quien gana La Villa 360, hoy 24 de septiembre, es el equipo Azul. No obstante, debido a que se tratan de especulaciones, los resultados finales podrían ser diferentes, por lo que se recomienda seguir la transmisión.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 24 de septiembre

El capítulo de Exatlón México 2026 de esta noche, jueves 24 de septiembre, donde se disputará La Villa 360, será transmitido a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Los seguidores del reality pueden ver la transmisión de Exatlón México en vivo a través de la señal de Azteca UNO, así como en la plataforma de streaming Disney+.