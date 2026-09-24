El Laberinto del Fauno se presentará en la FICM 2026: ¿Cuándo estará Guillermo del Toro para celebrar el 20 aniversario de la película?

Guillermo del Toro ¿Cuándo estará Guillermo del Toro para celebrar el 20 aniversario de la película "El laberinto del fauno" en el Festival Internacional de Cine de Morelia? (Cuartoscuro)

Guillermo del Toro regresará a México como uno de los invitados de honor en la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en colaboración con la cadena Cinépolis. El motivo de su regreso es la celebración por los 20 años del estreno de su aclamada película de 2006, El Laberinto del Fauno.

Como parte de la programación del festival para este 2026, no solo se contará con la presencia del cineasta tapatío, sino también con una gala dedicada por completo a la emblemática cinta.

¿Cuándo se presentará Guillermo del Toro en el Festival de Cine de Morelia?

A dos décadas de su lanzamiento, El Laberinto del Fauno se ha consolidado como una de las obras más reconocidas del cine. Su regreso a la pantalla grande permitirá el reencuentro con quienes disfrutaron el filme en su estreno, al tiempo que conectará con nuevas generaciones interesadas en descubrir esta historia mágica ambientada en la posguerra española.

Con la presencia de Del Toro para conmemorar la obra y convivir con el público, el festival se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026.

Aunque estas son las fechas generales del evento, las jornadas específicas en las que participará el director aún no han sido reveladas.

¿De qué trata El Laberinto del Fauno?

La historia se sitúa en 1944, durante la posguerra de la Guerra Civil Española. Ahí conocemos a Ofelia, una niña fascinada por el mundo de los cuentos de hadas que se traslada junto a su madre embarazada a la residencia de su nuevo padrastro, un despiadado coronel.

Estando ahí, Ofelia conoce al Fauno, un ser mágico que le revela su verdadero origen en un reino fantástico y le encomienda una serie de pruebas, mientras en el mundo real debe lidiar con la violenta realidad de la época franquista.