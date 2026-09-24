¿Stray Kids estuvo en Palacio Nacional? Reporte de la banda de K-Pop y sus fans en el Zócalo (Andrea Murcia Monsivais/@realstraykids)

Además de la la visita del presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung, la presencia banda surcoreana de K-Pop Stray Kids en México ha llamado la atención de Palacio Nacional.

El auge de la cultura surcoreana se ha manifestado de distas manera en nuestro país a través del consumo de distintos productos como el K-Pop, el maquillaje, series, películas, entre otras actividades. Colocando a México como el primer socio comercial de Corea del Sur en América Latina.

¿Qué está pasando en Palacio Nacional?

Después de la Conferencia Mañanera del jueves 24 de septiembre donde la presidenta Sheinbaum mencionó la llegada del grupo Stray Kids a México se generó una movilización por parte de sus fanáticas al Zócalo de la CDMX.

Personas de diferentes lados de la República Mexicana se mantienen fuera de los balcones de Palacio Nacional con la esperanza de que los integrantes de la agrupación salgan a saludar como ocurrió con BTS en mayo pasado.

Sin embargo, la agencia de Stray Kids o la presidenta de México no han confirmado algo respecto a una visita.

¿Dónde se presentará Stray Kids?

La banda conformada por los artistas Bangchan, Lee Know, Han, Seugmin, I.N., Changbin, Felix y Hyunjin tiene planeado una presentación musical en el Estadio GNP Seguros este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en la Ciudad de México.

Se estiman que se vendieron más de 110 mil boletos en ambas fechas para su festival musical. La Ciudad de México es la ciudad que más escucha a la banda surcoreana con 196,853 oyente mensuales, de acuerdo con datos de Spotify.

Además contará con la participación de la agrupación de NEXZ y los músicos Andrés Obregón y RENEE en el festival.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum mencionó que se regalaron 10 boletos para niñas y niños de escaso recursos a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

¿Stray Kids se podría presentarse en el Zócalo?

Ante su llegada a México, la presidenta no descartó la posibilidad de que en un futuro la agrupación surcoreana realice un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

También mencionó el regreso de BTS a México en el 2027.