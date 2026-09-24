Dr. Simi estrena peluches de Star Wars: precio y dónde comprar a Yoda y Chewbacca

Si creías que el multiverso de las colaboraciones ya no podía sorprenderte, prepárate para soltar billetes. La franquicia de Star Wars acaba de aterrizar nuevamente en México de la mano del doctor más famoso del país. Así es, nuestro querido doctor Simi sacó dos nuevos Simipeluches que todo coleccionista va a querer tener.

Esta mancuerna celebra no solo la fiebre por la Guerra de las Galaxias, sino el poder de la amistad y los vínculos reales, transportando toda la energía de Lucasfilm directo a nuestras manos.

Conoce a los nuevos integrantes: los maestros de la galaxia

Yoda Fan

El Dr. Simi Yoda Fan es la viva imagen de la paciencia. Este muñeco captura la esencia del gran maestro Jedi para recordarnos que, cuando el lado oscuro de la rutina o el estrés nos quiera dominar, la verdadera fuerza está en la paz interior y la esperanza.

Chewbacca Fan

Por otro lado, llega el Dr. Simi Chewbacca Fan, un homenaje al amigo más leal de toda la galaxia. Este peluche representa esa lealtad a prueba de balas, esa que se lanza contigo a las peores aventuras y no te abandona en los momentos complicados.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los peluches del Dr. Simi de Star Wars?

La excelente noticia es que el precio de los Simipeluches es superaccesible: cada uno te cuesta $399 pesos.

Si ya estás listo para ir por los tuyos, solamente tienes que lanzarte a las sucursales físicas de Farmacias Similares, darte una vuelta por las famosas Similandias o ir a buscarlos al quiosco de la SimiCasa Museo.

Una causa noble detrás de los peluches de colección

Lo mejor de estas ediciones especiales no es solo tener a los personajes de Disney en tu repisa. Al igual que el resto de la familia de tela, el peluche Yoda y Chewbacca del Dr. Simi son fabricados en México por la empresa CINIA.

Esto significa que cada vez que compras uno, estás apoyando el trabajo de más de mil personas con discapacidad motriz, sensorial o intelectual.

Te llevas a casa un artículo increíble de colección de Star Wars y al mismo tiempo respaldas una historia real de inclusión laboral.