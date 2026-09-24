La evolución del disfrute: la redefinición del balance en la vida cotidiana de los mexicanos

Amstel Hoy presenciamos una evolución cultural positiva donde las personas priorizan reconectar con su tiempo libre. (Amstel)

La forma en que entendemos el éxito y el bienestar personal está atravesando un cambio de fondo. De acuerdo con el Reporte de Resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI, las personas en México destinan en promedio 7.4 horas semanales a la convivencia familiar y social, ubicando al tiempo libre como un factor indispensable de la vida cotidiana.

Estar ocupado no es sinónimo de estatus

Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que estar constantemente ocupados era un símbolo de estatus; sin embargo, hoy presenciamos una evolución cultural positiva donde las personas priorizan reconectar con su tiempo libre de forma consciente.

Esta nueva visión ha transformado la manera en que nos vinculamos con los demás y disfrutamos de los momentos de esparcimiento.

Lejos de implicar aislamiento, el equilibrio contemporáneo busca integrar decisiones conscientes con la diversión.

En esta conversación sobre cómo redefinir el equilibrio, Amstel Ultra y su propuesta de Real Balance se integran de manera natural, celebrando que el autocuidado y la vida social no tienen por qué ser conceptos opuestos en el día a día.

¿Cómo redefinir el balance en la vida?

Este cambio de paradigma responde a una revalorización del tiempo libre respaldada por datos de comportamiento social.

De acuerdo con el Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) del INEGI, los aspectos vinculados con las relaciones personales y la satisfacción con el tiempo de ocio se ubican entre los mejor evaluados por la población mexicana. Estos datos reflejan la relevancia que tienen los espacios de convivencia de calidad como parte de la satisfacción con la vida cotidiana.

Otros estudios globales sobre salud mental y hábitos como el AXA Mind Health Report destacan que la sociedad mexicana está tomando mayor conciencia sobre la gestión proactiva de su bienestar integral.

Frente a un panorama donde las personas dedican en promedio 5.1 horas diarias a las pantallas fuera del trabajo y un 75% reconoce que este hábito impacta negativamente su vida cotidiana, la conversación pública ha dejado de enfocarse en reaccionar ante el cansancio acumulado para pasar a diseñar estilos de vida más sostenibles, conscientes y equilibrados de forma cotidiana.

Vivimos, así, en un contexto donde la búsqueda del equilibrio impulsa micro-rituales más amigables con nuestras metas personales.

Desde apagar la laptop a tiempo para salir a platicar, hasta optar por alternativas ligeras de apenas 85 calorías como Amstel Ultra para acompañar una reunión entre amigos, el objetivo es convivir sin culpas. La filosofía de balance real se ha convertido en el eje de esta transformación, con la libertad de saber parar y reconectar con lo que verdaderamente importa.

Aprender a habitar el presente y respetar el propio ritmo es, en última instancia, la forma más auténtica de bienestar.

Al redefinir nuestras prioridades y revalorizar los espacios de convivencia, descubrimos que el verdadero éxito no se mide en la acumulación de compromisos ni en la prisa cotidiana, sino en la sabiduría de disfrutar cada momento con equilibrio real.