Tecnología extra fresh de principio a fin: así se redefine la cerveza light en la industria cervecera mexicana

Cerveza Esta fórmula se basa en ajustes en variables como la formulación, la carbonatación y el balance de sus componentes. (Pixabay)

Los mexicanos siempre queremos más y, cuando se trata de cerveza, buscamos una experiencia cada vez más refrescante y más si se trata de una cerveza.

¿Cómo es la tecnología extra fresh en una cerveza?

En este contexto, Tecate presenta a Tecate ICE Light como una propuesta que lleva la frescura a otro nivel: una experiencia diseñada para mantenerse constante de principio a fin.

A esta evolución responde una innovación pionera en su tipo: la tecnología Extra Fresh. Este concepto se refiere a innovaciones en el proceso de elaboración que permiten prolongar la sensación de frescura en el paladar sin alterar la esencia o el sabor de la cerveza.

A través de ajustes en variables como la formulación, la carbonatación y el balance de sus componentes, estas cervezas logran una experiencia más ligera, más refrescante y, sobre todo, más duradera.

Tecate Ice Light Esta fórmula está diseñada para que se sienta refrescante desde la primera hasta la última gota. (Tecate)

En otras palabras, no se trata de enfriar más la cerveza, sino de diseñarla para que se sienta refrescante desde la primera hasta la última gota. Un perfil ligero y balanceado que favorece una sensación de mayor frescura.

¿Qué características tiene una cerveza extra fresh?

Entre las principales características que distinguen a una cerveza con tecnología Extra Fresh destacan:

Un perfil ligero y bien balanceado que facilita una sensación de frescura prolongada.

Una carbonatación optimizada que aporta mayor vivacidad en cada sorbo.

Procesos de elaboración enfocados en potenciar la percepción de frescura de forma natural.

Un equilibrio entre aroma, sabor y cuerpo que evita la saturación del paladar.

Esta propuesta destaca por ofrecer una sensación extra refrescante que acompaña toda la experiencia de consumo, manteniendo su carácter y facilidad de tomar.

A diferencia de otras percepciones comunes dentro de la categoría light, esta es una cerveza con cuerpo, sabor y personalidad, diseñada para brindar frescura sin sacrificar su esencia. Su propuesta radica en una innovación en el proceso, no en la adición de ingredientes externos.

Esta cerveza mantiene el sabor auténtico de la clásica cerveza Tecate Light, potenciada por la tecnología Extra Fresh, lo que provoca una sensación más ligera y limpia que se prolonga en el tiempo. Esto permite disfrutarla sin saturar el paladar, haciéndola ideal para momentos donde lo más importante es una sesión de frescura constante.

Así, Tecate Ice Light no solo eleva el estándar de la categoría, sino que redefine lo que significa una cerveza light: una experiencia extra refrescante de principio a fin.