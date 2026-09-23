WhatsApp cobrará por mensaje desde el 1 de octubre: a quiénes afecta y cuánto costará (Pexels)

La aplicación de mensajes y llamada gratuitas que forma parte de Meta, anunció que se añadiría un cobro por mensajes a partir del 1 de octubre.

Sin embargo, esto no afectará a los usuarios que utilizan la aplicación de manera personal, seguirá operando de manera formal y sin costo.

Igualmente WhatsApp Business, usado principalmente por pequeños negocios, no tendrá algún costo en su servicio.

¿A quiénes afectará el cobro de WhatsApp y cuánto costará?

No todos los usuarios se verán afectados por los cobros que realizará WhatsApp, esto solo afectará a empresas que utilicen el derivado de Business Platform/API.

La aplicación otorgará un límite gratuito mensual de 1,000 mensaje por número empresarial y en cuanto se alcance, se empezará a generar un cargo por el servicio.

En caso de no agotar los mensajes durante el mes, se reiniciará el conteo, no serán acumulables para el siguiente.

Las empresas deben de agregar un método de pago a la cuenta comercial antes del 30 de septiembre o podrá ser suspendida.

Afectará principalmente a empresas de servicios, bancos, tiendas en línea, al igual que negocios que dependen de la automatización para atender a sus clientes.

Con el añadido de costo por mensaje puede ocasionar una pérdida en la comunicación del servicio en actualizaciones de pedidos, confirmaciones o información de pago.

Aun no hay una lista de precios confirmada, pero dependerá del país y la región, además de la cantidad y tipo de mensajes que se realicen.

¿Qué es el WhatsApp Business Platform/API?

Es una versión empresarial de WhatsApp y tiene como objetivo que una empresa conecte sus sistemas internos con el receptor del mensaje, de manera masiva y con interacciones.

Esta permite automatizar, enviar y recibir grandes cantidades de mensajes y llamadas; además de que se realicen varias contestaciones desde un mismo número empresarial y al mismo tiempo.