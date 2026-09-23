Fiestas de Octubre en Guadalajara: fechas, cartelera de artistas, actividades y todo lo que debes saber

Las Fiestas de Octubre 2026 en Jalisco revelan sus actividades de este año Foto: IA

Guadalajara se convertirá en el epicentro de las festividades durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre. Con una gran variedad de actividades, la capital tapatía se prepara para recibir a una gran cantidad de turistas para vivir una nueva edición de las Fiestas de Octubre, una de las celebraciones más representativas de Jalisco.

En 2026, el encuentro llegará a su edición número 61 bajo el lema “Jalisco, el corazón de México”, con una programación que busca reunir en un mismo espacio conciertos, cultura, gastronomía, espectáculos y actividades para diferentes públicos.

Vale la pena señalar que la celebración tiene además un peso histórico importante para el estado. Su primera edición se realizó en 1965 y, después de más de seis décadas, se ha consolidado como parte de la agenda cultural y turística de Jalisco.

Las Fiestas de Octubre 2026 en Jalisco revelan sus actividades de este año Foto: Cortesía

¿Cuándo son las Fiestas de Octubre 2026?

Las Fiestas de Octubre 2026 serán del viernes 2 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Durante prácticamente un mes, Guadalajara será sede de una programación que combina conciertos con actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

El programa contempla 32 jornadas en el Foro Principal, por lo que los asistentes tendrán diferentes oportunidades para acudir a la celebración y elegir entre una amplia variedad de artistas y espectáculos.

La edición de este año lleva por lema “Jalisco, el corazón de México”, una frase que busca poner en primer plano la identidad, las tradiciones y la diversidad cultural del estado.

Las Fiestas de Octubre 2026 en Jalisco revelan sus actividades de este año Foto: Cortesía

Cartelera de conciertos en las Fiestas de Octubre 2026

Uno de los principales atractivos de las Fiestas de Octubre será nuevamente su cartelera musical, ya que la programación reunirá artistas de diferentes géneros y generaciones, desde pop y rock hasta regional mexicano, música grupera, cumbia y electrónica.

Entre los nombres anunciados para esta edición se encuentran:

2 de octubre: Lucha libre AAA

3 de octubre: Ha*Ash

4 de octubre: Picus

5 de octubre: Los Horóscopos de Durango

6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

7 de octubre: La Fiebre Grupera de la Ke Buena

8 de octubre: Gloria Trevi

9 de octubre: Río Roma

10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta

11 de octubre: Mariano Barba

12 de octubre: Fiesta cumbiera con Los Hijos de Mike Laure

13 de octubre: Cabaret VIP

14 de octubre: Kenia Os

15 de octubre: Artista sorpresa

16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho

17 de octubre: Banda Pequeños Musical

18 de octubre: Adrián Uribe presenta “100 Jaliscienses Dijeron” y Generación R

19 de octubre: Leonardo Aguilar

20 de octubre: Artista sorpresa

21 de octubre: Evento retro

22 de octubre: Reik

23 de octubre: Revisiting Creedence

24 de octubre: Water Castle con Don Diablo

25 de octubre: Lara Campos

26 de octubre: Los Hermanos Barba

27 de octubre: Farruko

28 de octubre: Artista sorpresa

29 de octubre: Manuel Turizo

30 de octubre: Banda Cuisillos

31 de octubre: Mariachi Internacional CNG

1 de noviembre: El Tri

2 de noviembre: Carlos Rivera

El programa también contempla presentaciones especiales y espectáculos familiares.

Palenque Fiestas de Octubre 2026

2 Octubre Alfredo Olivas

3 Octubre Juntos

6 Octubre Edicion Especial

7 Octubre Pancho Barraza

8 Octubre Maria Jose

9 Octubre Banda MS

11 Octubre Napoleon

14 Octubre Kany Garcia

15 Octubre Moy Bobadilla

16 Octubre Alejandro Fernandez

18 Octubre El Coyote y Calibre 50

20 Octubre Cornelio Vega

21 Octubre Calle 24

22 Octubre Victor Mendivil

23 Octubre Gabito Ballesteros

25 Octubre Remmy Valenzuela

28 Octubre Clave Especial

29 Octubre Julion Alvarez

31 Octubre Grupo Firme

¿Quién se presenta el primer día?

Las Fiestas de Octubre 2026 comenzarán el 2 de octubre con una función de lucha libre AAA.

Posteriormente, el 3 de octubre será el turno de Ha*Ash, mientras que Picus se presentará el 4 de octubre.

La programación continuará durante las siguientes jornadas con artistas y agrupaciones de distintos estilos musicales.

Artistas de cierre de las Fiestas de Octubre

El 1 de noviembre, el escenario principal recibirá a El Tri, mientras que Carlos Rivera será el encargado de cerrar oficialmente la edición 2026 el 2 de noviembre.

Esto convierte los últimos días de la feria en una alternativa especialmente atractiva para quienes quieran combinar su visita a Guadalajara con alguno de los conciertos de cierre.

¿Habrá artistas sorpresa?

Sí.

Las Fiestas de Octubre 2026 contemplan tres fechas de “artista sorpresa”, cuyos nombres serán revelados posteriormente.

Las fechas anunciadas para estas presentaciones son:

15 de octubre

20 de octubre

28 de octubre

¿Cuánto cuestan y dónde conseguir boletos para las Fiestas de Octubre 2026?

Si ya te convenciste de vivir la experiencia el las Fiestas de Octubre podrás obtener tus entradas en taquilla a partir del próximo viernes 2 de octubre.

Los precios son los siguientes:

Boleto general: $60 pesos

$60 pesos Niñas y niños de 3 a 12 años: $30 pesos

$30 pesos Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: $30 pesos

Las Fiestas de Octubre 2026 en Jalisco revelan sus actividades de este año Foto: Cortesía (OFVC GDL)

¿Dónde serán las Fiestas de Octubre 2026?

La sede principal será en el Auditorio Jalisco que fungirá como el escenario principal de las Fiestas de Octubre 2026.

En este espacio se desarrollará buena parte de la programación musical y de entretenimiento de la edición número 61.

Para conocer la programación del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026, así como las opciones de acceso y venta de boletos, puede consultarse en mipase.net.