Fiestas de Octubre en Guadalajara: fechas, cartelera de artistas, actividades y todo lo que debes saber

Guadalajara se convertirá en el epicentro de las festividades durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre. Con una gran variedad de actividades, la capital tapatía se prepara para recibir a una gran cantidad de turistas para vivir una nueva edición de las Fiestas de Octubre, una de las celebraciones más representativas de Jalisco.
En 2026, el encuentro llegará a su edición número 61 bajo el lema “Jalisco, el corazón de México”, con una programación que busca reunir en un mismo espacio conciertos, cultura, gastronomía, espectáculos y actividades para diferentes públicos.
Vale la pena señalar que la celebración tiene además un peso histórico importante para el estado. Su primera edición se realizó en 1965 y, después de más de seis décadas, se ha consolidado como parte de la agenda cultural y turística de Jalisco.
¿Cuándo son las Fiestas de Octubre 2026?
Las Fiestas de Octubre 2026 serán del viernes 2 de octubre al lunes 2 de noviembre.
Durante prácticamente un mes, Guadalajara será sede de una programación que combina conciertos con actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento.
El programa contempla 32 jornadas en el Foro Principal, por lo que los asistentes tendrán diferentes oportunidades para acudir a la celebración y elegir entre una amplia variedad de artistas y espectáculos.
La edición de este año lleva por lema “Jalisco, el corazón de México”, una frase que busca poner en primer plano la identidad, las tradiciones y la diversidad cultural del estado.
Cartelera de conciertos en las Fiestas de Octubre 2026
Uno de los principales atractivos de las Fiestas de Octubre será nuevamente su cartelera musical, ya que la programación reunirá artistas de diferentes géneros y generaciones, desde pop y rock hasta regional mexicano, música grupera, cumbia y electrónica.
Entre los nombres anunciados para esta edición se encuentran:
- 2 de octubre: Lucha libre AAA
- 3 de octubre: Ha*Ash
- 4 de octubre: Picus
- 5 de octubre: Los Horóscopos de Durango
- 6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón
- 7 de octubre: La Fiebre Grupera de la Ke Buena
- 8 de octubre: Gloria Trevi
- 9 de octubre: Río Roma
- 10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta
- 11 de octubre: Mariano Barba
- 12 de octubre: Fiesta cumbiera con Los Hijos de Mike Laure
- 13 de octubre: Cabaret VIP
- 14 de octubre: Kenia Os
- 15 de octubre: Artista sorpresa
- 16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho
- 17 de octubre: Banda Pequeños Musical
- 18 de octubre: Adrián Uribe presenta “100 Jaliscienses Dijeron” y Generación R
- 19 de octubre: Leonardo Aguilar
- 20 de octubre: Artista sorpresa
- 21 de octubre: Evento retro
- 22 de octubre: Reik
- 23 de octubre: Revisiting Creedence
- 24 de octubre: Water Castle con Don Diablo
- 25 de octubre: Lara Campos
- 26 de octubre: Los Hermanos Barba
- 27 de octubre: Farruko
- 28 de octubre: Artista sorpresa
- 29 de octubre: Manuel Turizo
- 30 de octubre: Banda Cuisillos
- 31 de octubre: Mariachi Internacional CNG
- 1 de noviembre: El Tri
- 2 de noviembre: Carlos Rivera
El programa también contempla presentaciones especiales y espectáculos familiares.
Palenque Fiestas de Octubre 2026
- 2 Octubre Alfredo Olivas
- 3 Octubre Juntos
- 6 Octubre Edicion Especial
- 7 Octubre Pancho Barraza
- 8 Octubre Maria Jose
- 9 Octubre Banda MS
- 11 Octubre Napoleon
- 14 Octubre Kany Garcia
- 15 Octubre Moy Bobadilla
- 16 Octubre Alejandro Fernandez
- 18 Octubre El Coyote y Calibre 50
- 20 Octubre Cornelio Vega
- 21 Octubre Calle 24
- 22 Octubre Victor Mendivil
- 23 Octubre Gabito Ballesteros
- 25 Octubre Remmy Valenzuela
- 28 Octubre Clave Especial
- 29 Octubre Julion Alvarez
- 31 Octubre Grupo Firme
¿Quién se presenta el primer día?
Las Fiestas de Octubre 2026 comenzarán el 2 de octubre con una función de lucha libre AAA.
Posteriormente, el 3 de octubre será el turno de Ha*Ash, mientras que Picus se presentará el 4 de octubre.
La programación continuará durante las siguientes jornadas con artistas y agrupaciones de distintos estilos musicales.
Artistas de cierre de las Fiestas de Octubre
El 1 de noviembre, el escenario principal recibirá a El Tri, mientras que Carlos Rivera será el encargado de cerrar oficialmente la edición 2026 el 2 de noviembre.
Esto convierte los últimos días de la feria en una alternativa especialmente atractiva para quienes quieran combinar su visita a Guadalajara con alguno de los conciertos de cierre.
¿Habrá artistas sorpresa?
Sí.
Las Fiestas de Octubre 2026 contemplan tres fechas de “artista sorpresa”, cuyos nombres serán revelados posteriormente.
Las fechas anunciadas para estas presentaciones son:
- 15 de octubre
- 20 de octubre
- 28 de octubre
¿Cuánto cuestan y dónde conseguir boletos para las Fiestas de Octubre 2026?
Si ya te convenciste de vivir la experiencia el las Fiestas de Octubre podrás obtener tus entradas en taquilla a partir del próximo viernes 2 de octubre.
Los precios son los siguientes:
- Boleto general: $60 pesos
- Niñas y niños de 3 a 12 años: $30 pesos
- Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: $30 pesos
¿Dónde serán las Fiestas de Octubre 2026?
La sede principal será en el Auditorio Jalisco que fungirá como el escenario principal de las Fiestas de Octubre 2026.
En este espacio se desarrollará buena parte de la programación musical y de entretenimiento de la edición número 61.
Para conocer la programación del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026, así como las opciones de acceso y venta de boletos, puede consultarse en mipase.net.