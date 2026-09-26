Cruz Azul vs Toluca: el líder visita a La Máquina y aquí te decimos a qué hora y dónde ver el partido

La Jornada 10 del Apertura 2026 tiene un duelo que promete bastante desde antes de que ruede el balón. Cruz Azul vs Toluca se enfrentan este sábado 26 de septiembre en un partido entre dos equipos que vienen de tropezar, pero que siguen instalados en la parte alta de la tabla.

La Máquina quiere recuperar terreno después de una semana complicada, mientras los Diablos Rojos intentarán conservar el liderato del torneo. Y para ponerle un poco más de sabor al asunto, ambos llegan con la necesidad de volver a sumar de a tres.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Toluca hoy?

El partido entre Cruz Azul y Toluca se disputará este sábado 26 de septiembre a las 16:50 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro corresponde a la Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2026 y tendrá como escenario el Estadio Banorte, en Ciudad de México.

El horario también hace que el duelo sea uno de los protagonistas de la cartelera sabatina, justo antes de que la atención se vaya al partido de la Selección Mexicana contra Colombia, programado para las 19:00 horas.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Toluca EN VIVO?

Si quieres seguir el partido desde México, hay varias opciones para no perderte el choque entre La Máquina y los Diablos.

La transmisión estará disponible por Canal 5 y TUDN, mientras que en streaming podrá verse mediante ViX Premium.

Así que ya puedes ir haciendo espacio en la agenda futbolera del sábado: primero Liga MX y después el debut de Rafa Márquez con la Selección Mexicana.

Cruz Azul busca sacudirse una semana complicada

La Máquina no llega precisamente con la mejor racha. El conjunto cementero viene de sufrir dos derrotas consecutivas, una frente al Inter Miami en la Campeones Cup y otra ante Monterrey en la Jornada 9 del torneo mexicano.

El tropiezo contra Rayados, además, puso fin a una racha de tres victorias consecutivas de Cruz Azul en la Liga MX. Con 15 puntos, el equipo se encuentra en la parte alta de la clasificación y necesita volver a sumar para no perder terreno frente a sus competidores.

El panorama tampoco es sencillo porque La Máquina tendrá algunas aus