Abren inscripciones para la Universidad del Perreo Así es el proceso; campus e inicio del semestre (Wisin)

El portorriqueño Wisin lanzó su disco “La Universidad del Perreo” el pasado 3 de septiembre, por lo que, como parte de su estrategia de marketing, ha creado una página web en la que puedes solicitar tu admisión a dicha institución.

De acuerdo a la página oficial de la Universidad del Perreo, por primera vez en la historia de la educación superior habrá una institución que se dedicará al estudio, preservación y avance del perreo, el cual será abordado como una disciplina cultural, artística y científica.

Requisitos y proceso de inscripción: Cómo completar el registro

Es importante recalcar que se trata de una institución ficticia; sin embargo, Wisin se ha encargado de que toda la experiencia simule ser real. Es por eso que en su página ha publicado un formulario en el que necesitas subir los siguientes datos:

Tu nombre y apellido

Correo electrónico

Celular

Ciudad a la que perteneces

Una vez que ingreses tu información, llegará a tu correo una carta que confirmará tu solicitud para la preadmisión a la institución. En dicha carta, aseguran haber reservado tu lugar dentro del proceso de selección para la primera promoción. Por el momento no se sabe si el reguetonero tiene otros planes para la Universidad del Perreo.

Plan de estudios y talleres: ¿Qué aprenderán los alumnos durante el semestre?

De acuerdo a la página oficial, la universidad tendrá una cátedra completa, ya que abarcará los ámbitos de la docencia, investigación y tendrá extensión académica. Estas son las clases que impartirá:

Docencia

Cátedras de ritmo aplicado.

Historia del reguetón.

Epistemología del flow.

Investigación

Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

Extensión académica

Contará con programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.

Incluso, la universidad ya extendió su primera beca completa a Aleks Syntek; mediante Instagram, Wisin le hizo saber que contaba con matrícula completa para acceder a las cátedras y además contaba con un lugar reservado en primera fila para una clase magistral en el semestre; sin embargo, el cantante todavía no acepta la invitación.