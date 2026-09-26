Inglaterra vs España: horario y dónde ver EN VIVO J1 de UEFA Nations League 2026

La UEFA Nations League 2026-27 tendrá en la primera jornada de la Liga A el Inglaterra vs España, poniendo frente a frente a dos selecciones que llegan con cuentas pendientes.

El encuentro se disputará este sábado 26 de septiembre en el estadio de Wembley, Londres, un escenario que conoce perfectamente la tensión de los grandes partidos entre ambas selecciones.

¿A qué hora juega Inglaterra vs España hoy?

Para quienes seguirán el partido desde México, hay que poner atención al reloj porque el encuentro arrancará temprano.

Inglaterra vs España será:

Sábado 26 de septiembre

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México

Wembley Stadium, en Londres

La cita corresponde a la Jornada 1 de la UEFA Nations League 2026-27, dentro del Grupo A3, por lo que ambos equipos comenzarán desde cero en la pelea por avanzar en la competición.

¿Dónde ver Inglaterra vs España EN VIVO en México?

Si quieres seguir el encuentro desde territorio mexicano, la transmisión está contemplada por Sky Sports.

España estrena su segunda estrella

El partido tendrá un significado especial para la selección española. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente vuelve a la actividad después de conquistar el Mundial 2026, torneo que le permitió sumar una segunda estrella a su camiseta.

La Roja también llega con una generación de futbolistas consolidados y jóvenes figuras que han ganado protagonismo en los últimos años, como Lamine Yamal.

Inglaterra busca darle vuelta a la historia

Del otro lado aparece una selección inglesa que tendrá la ventaja de jugar en casa. El antecedente más reciente entre ambos equipos pesa: España derrotó a Inglaterra 2-1 en la final de la Eurocopa 2024.

Como de costumbre, Jude Bellingham será uno de los nombres a seguir en el conjunto dirigido por Thomas Tuchel, aunque Inglaterra llega con varias bajas importantes por lesión, entre ellas Cole Palmer, Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y Declan Rice.