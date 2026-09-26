México vs Colombia: Rafa Márquez debuta con el Tri y aquí te decimos a qué hora y dónde ver el partido

Después de varias semanas, la Selección Mexicana vuelve este sábado 26 de septiembre y lo hará con una novedad que tiene a los aficionados pendientes: Rafael Márquez debutará como director técnico frente a Colombia.

El encuentro será el primero de una nueva etapa para México rumbo al Mundial 2030, aunque por ahora se trata de un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. El escenario será el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, donde el conjunto mexicano buscará comenzar este proceso con buenas sensaciones.

¿A qué hora juega México vs Colombia hoy?

Si quieres tener todo listo para ver al Tricolor, apunta la hora: el México vs Colombia comienza a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 26 de septiembre.

El encuentro se disputará en Baltimore, Estados Unidos, y será el primer compromiso de Rafa Márquez desde que tomó el mando de la Selección Mexicana.

La cita llega poco después de la participación de ambos equipos en el Mundial 2026. Tanto México como Colombia alcanzaron los octavos de final, aunque ninguno logró avanzar a los cuartos de final.

¿Dónde ver México vs Colombia EN VIVO?

Para quienes quieran seguir el debut de Rafa Márquez con México, el partido tendrá opciones de televisión abierta y plataformas digitales.

En México, el encuentro podrá verse por Canal 5, mientras que también estará disponible a través de TUDN y ViX. La transmisión por televisión abierta comenzará minutos antes del silbatazo inicial.

Así que no hay demasiado misterio: si vas a seguir al Tri desde casa, basta con tener lista la pantalla poco antes de las 7 de la noche.

Rafa Márquez comienza su aventura como técnico del Tri

El gran atractivo del partido, evidentemente, está en el banquillo.

Rafael Márquez comienza oficialmente su etapa como entrenador de la Selección Mexicana después de haber trabajado como auxiliar de Javier Aguirre durante los últimos dos años. Ahora será él quien tome las decisiones desde la zona técnica.

Su primera convocatoria mantiene buena parte de la base que participó en el Mundial 2026. De los 30 jugadores llamados para esta Fecha FIFA, 17 estuvieron en la convocatoria mundialista.

Entre las novedades destaca el regreso de Hirving “Chucky” Lozano, quien vuelve a una convocatoria del combinado nacional después de más de dos años de ausencia.

También aparecen nombres jóvenes que buscarán hacerse un espacio en esta nueva etapa, mientras Márquez comienza a definir la base con la que trabajará rumbo al siguiente ciclo mundialista.

México llega con una cuenta pendiente ante Colombia

Aunque se trata de un amistoso, Colombia se ha convertido en uno de los equipos que más problemas le ha causado al Tricolor durante los últimos años.

De hecho, México no derrota a Colombia desde septiembre de 2010, cuando ganó 1-0 en Monterrey. Desde entonces, los enfrentamientos recientes han dejado resultados favorables para el conjunto sudamericano.

En el antecedente más reciente, Colombia goleó 4-0 a México en octubre de 2025.

El primer capítulo rumbo al Mundial 2030

Después de este encuentro, México tendrá otros tres amistosos durante esta Fecha FIFA: enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile. Posteriormente, llegará el momento de disputar compromisos oficiales dentro de la Concacaf.