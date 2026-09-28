Cinépolis y Cinemex presentan dificultades en plena preventa de Avengers Doomsday: ¿qué pasó y cuál es el estado actual?

Preventa Avengers: Doomsday Las aplicaciones de Cinépolis y Cinemex “pone trabas” a fans durante la preventa de Avengers: Doomsday en México.

El proyecto más ambicioso de Marvel Studios, Avengers: Doomsday, ha mantenido al mundo expectante de cada actualización relacionada a la ansiada película, por lo que es natural que no exista ningún fan cuyo deseo no sea experimentar las primeras funciones para evitar los temidos spoilers.

Sin embargo, la misión de miles de seguidores y seguidoras en México se vio obstaculizada por las “dificultades técnicas” que Cinépolis y Cinemex presentaron al comienzo de la preventa este lunes 28 de agosto, según lo reportaron usuarios y usuarias en redes sociales.

¿Por qué Cinépolis y Cinemex tuvieron fallas durante la preventa de Avengers: Doomsday?

La medianoche del domingo 27 de septiembre fue un momento de tensión para miles de fanáticos y fanáticas de los populares héroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), ya que el anuncio previo de la preventa para Avengers: Doomsday, sin hora específica de inicio, les orilló a preparar sus dispositivos desde el minuto uno de este lunes.

Tal como se predijo en redes sociales, la preventa tanto en Cinemex como Cinépolis arrancó a las 00:00 horas, no obstante, las complicaciones también dieron comienzo desde el primer momento de la reñida competencia por las entradas.

“Desde hace 30 minutos, antes de las 12, ya estaba caída. Es una locura todo esto”, comentó uno de los usuarios en respuesta a los reportes de otra cuenta respecto a las fallas que la página web de Cinemex tuvo a tan sólo veinte minutos de iniciarse la preventa.

Hola, ya me encuentro revisando esta situación. 🧑‍💻🥺 Te pido un poquito de paciencia mientras lo soluciono, ¿va? ⚡🎟️ Quiero que tu experiencia con Avengers sea increíble de principio a fin. 💙🍿 — Cinépolis (@Cinepolis) September 28, 2026

Entre otros reportes, cuentas en plataformas como X y Facebook, señalaron que la aplicación de las cadenas de cine no permitía continuar con el proceso de compra.

De acuerdo con las capturas de pantalla compartidas por fans, la aplicación móvil de Cinépolis pedía “conectarse a otra red de internet”, ya que la configuración no había podido cargarse en el dispositivo de ciertos usuarios. Por su parte, Cinemex presentó dificultades de carga y mostró a sus clientes la leyenda “página web no disponible”.

Ante la crisis reportada por clientes, la cuenta oficial de Cinépolis aseguró que el equipo se encontraba “revisando la situación” para agilizar el proceso de compra, sin embargo, no especificó la razón de las fallas técnicas ni emitió comunicado alguno respecto a la resolución del problema.

¿Todavía hay boletos para Avengers: Doomsday en la preventa de México?

A diferencia de otras preventas de producciones anteriores del estudio, la venta anticipada de Avengers: Doomsday se reduce únicamente a funciones formato Infinity Vision, certificación que Disney lanzó como sello de garantía de calidad.

Debido a este peculiar detalle, la disponibilidad de complejos y asientos libres se reduce considerablemente a comparación de preventas que cuentan con mayor números de formato, tales como salas tradicionales, VIP, 4DX, etcétera.

Por otra parte, la alta demanda por Avengers: Doomsday genera que la información de las entradas libres cambien segundo a segundo, lo que dificulta que fanáticos y fanáticas puedan encontrar un sitio libre a horas de haber iniciado la preventa.

En caso de que desees hallar boletos disponibles en este momento, deberás recurrir específicamente a los cines equipados con salas bajo la certificación Infinity Vision. En la Ciudad de México, los complejos son:

Cinépolis: Mítikah, Portal San Ángel, Oasis Coyoacán, VIP Plaza Interlomas, Patio Santa Fe, Portal Centenario, Perisur, Universidad, VIP Miyana, Plaza Aeropuerto y Patio Universidad.

Mítikah, Portal San Ángel, Oasis Coyoacán, VIP Plaza Interlomas, Patio Santa Fe, Portal Centenario, Perisur, Universidad, VIP Miyana, Plaza Aeropuerto y Patio Universidad. Cinemex: Market Artz Pedregal, Premium Manacar, Santa Fe, Parque Duraznos, Market Insurgentes, San Antonio y Mundo E.

A su vez, las cadenas de cine sugirieron a los interesados e interesadas mantenerse al tanto de las actualizaciones, ya que podrían anunciar la preventa de Avengers: Doomsday para más formatos en el país.