¡Anuncian preventa para Avengers: Doomsday en México! Fecha, hora y dónde comprar tus boletos

Avengers: Doomsday en México Cinépolis y Cinemex anuncian preventa para Avengers: Doomsday. (Marvel Studios)

¡Cada días más cerca del gran estreno de Avengers: Doomsday! La próxima ambiciosa producción de Marvel Studios, cuya crisis multiversal pretende superar las expectativas de uno de los fandoms más grandes en el mundo.

A menos de tres meses del lanzamiento oficial, las cadenas de cine líderes en México han anunciado la fecha de preventa para las funciones en formato Infinity Vision, el programa de certificación de calidad que Walt Disney creó para garantizar al público una experiencia inmersiva que arrancó con el relanzamiento de Avengers: Endgame Encore.

Avengers: Doomsday en Cinépolis y Cinemex: ¿cuándo será la preventa en México?

A medida que se acerca el estreno del magno crossover de los “Héroes más fuertes del Planeta”, también conocidos como los Vengadores, la incertidumbre del público fanático respecto a las ventas anticipadas de las entradas se vuelve cada día más asfixiante: ¿Cuándo será la preventa? ¿Cómo asegurar mis boletos? ¿Podré asistir a las primeras funciones para evitar los spoilers?

No obstante, para alivio de las y los fans en México, Cinemex y Cinépolis han revelado la fecha de preventa para la ansiada película de los populares súperheroes que dominaron la taquilla internacional durante una década.

¡La Preventa Cinemex para #AvengersDoomsday en formato Infinity Vision será este 28 de septiembre! Próximamente en otros formatos. pic.twitter.com/lFU4rAXytK — Cinemex (@Cinemex) September 25, 2026

De acuerdo con el anuncio emitido por ambas cadenas de cine, la preventa arrancará el lunes 28 de septiembre de 2026, por lo que tienes que apartar el día a primera hora de la mañana... o la medianoche, ya que ninguna de las empresas especificó la hora de la venta de boletos.

Hasta el momento, la única venta habilitada para producciones de Marvel Studios, continúa siendo el reciente relanzamiento de Avengers: Endgame Encore la —cual contiene escenas inéditas que conectan la taquillera película con el nuevo filme— y el éxito de verano Spider-Man: Brand New Day.

¿La preventa de Avengers: Doomsday será para todos los formatos?

A diferencia de otras preventas de producciones anteriores de este estudio, la venta anticipada de Avengers: Doomsday que se llevará a cabo el próximo lunes 28 de septiembre será únicamente para funciones formato Infinity Vision, un formato similar a IMAX que Disney lanzó como sello de garantía de calidad.

¡Alerta para todo #MCU! 🚨🦸‍♂️ Ya casi llega el momento de conseguir tus boletos para #AvengersDoomsday. 😲🔥 Marca el lunes en tu calendario y etiqueta a tu team. 📅🍿 pic.twitter.com/ysGrSJVaRt — Cinépolis (@Cinepolis) September 25, 2026

Por lo tanto, no, la preventa en México no será para todos los formatos. Sin embargo, tanto Cinépolis como Cinemex sugirieron al público mexicano mantenerse al tanto de las actualizaciones, ya que estarán revelando las preventas para otros formatos en el país.

¿Qué díase estrena Avengers: Doomsday en México?

El proyecto más ambicioso de la franquicia Avengers en el MCU será la clave para el futuro de este universo inspirado en los cómics de Marvel, pero no sólo eso, sino que también se trata del primer magno crossover de súperheroes en el cine, ya que su expansión ha llegado incluso hasta los 4 Fantásticos y los X-Men.

Debido a ello, la película se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año y llegará a la pantalla grande el 18 de diciembre de 2026, compartiendo el estelar con Dune Parte 3, otra gran producción del momento.