“Funan” al Chef Herrera por “menospreciar” a recién egresados: ¿Qué dijo el juez de MasterChef en sus redes sociales?

Adrián Herrera Díaz "Chef Herrera" “Funan” al Chef Herrera por “menospreciar” a recién egresados (Cuartoscuro)

Adrián Herrera Díaz, conocido simplemento como el Chef Herrera y famoso por su participación como juez en MasterChef México, desató una fuerte conversación en redes sociales tras publicar un extenso mensaje dirigido a practicantes y recién graduados de la licenciatura en Gastronomía.

En dicha publicación, el cocinero cuestionó a los jóvenes que ingresan a los restaurantes con una postura de superioridad e intentan modificar las recetas ya establecidas en sus establecimientos.

¿Cuáles fueron los señalamientos del Chef Herrera contra los recién graduados?

En su publicación, el chef criticó que algunos egresados asuman que los conocimientos teóricos adquiridos en las en las licenciaturas, los posicionan por encima de quienes llevan años de oficio en el sector gastronómico.

Herrera argumentó que en una cocina profesional es fundamental respetar la jerarquía, la autoridad y la experiencia del jefe de cocina, un puesto que se alcanza únicamente tras años de trabajo y aprendizaje continuo.

Asimismo, enfatizó que, aunque la escuela aporta bases técnicas, la verdadera experiencia se adquiere en el mundo laboral: cocinando, atendiendo mesas, operando en la barra, limpiando y resolviendo problemas en equipo.

Por ello, exhortó a las nuevas generaciones a llegar con humildad para observar y aprender antes de buscar transformar la forma de trabajo de un restaurante. Finalmente, aclaró que dentro de sus cocinas los colaboradores deben acatar sus instrucciones y recetas sin alterarlas por iniciativa propia, señalando que quien desee desarrollar ideas individuales debe hacerlo en un proyecto o restaurante propio.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales ante la postura del Chef Herrera?

A pesar de que el mensaje buscaba defender la disciplina, el trabajo en equipo y el valor del oficio en la industria restaurantera, la forma y el tono de la publicación provocaron un rechazo inmediato entre decenas de usuarios en plataformas digitales.

Diversos internautas calificaron la postura de Herrera como pretenciosa y llena de egocentrismo, señalando además el uso de un vocabulario soez al dirigirse a los estudiantes y aprendices.

Las críticas en redes apuntaron a que la molestia del chef refleja una actitud soberbia ante las nuevas generaciones que buscan proponer dentro del sector gastronómico.