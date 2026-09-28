Revelan cómo sería el primer set Lego de Dragon Ball con Gokú y Shenlong: ¿Cuánto costará y cuándo saldrá a la venta?

Set LEGO de Shenlong y Gokú Dragon Ball Z recibirá toda una temática el próximo año.

Uno de los manga y anime más popular en las últimas décadas, Dragon Ball, tendrá su propia colección de sets LEGO este 2026, según lo confirmó la cuenta oficial de la marca de juguetes danesa en colaboración con Toei Animation, el estudio de animación japonesa detrás de la icónica historia.

La noticia generó entusiasmo inmediato tanto en el público fanático de la creación de Akira Toriyama como de las personas coleccionistas que disfrutan el armado de nuevos sets de LEGO que presenten retos mayores, sin embargo, tal emoción estalló este lunes 28 de agosto tras la filtración de las primeras imágenes del que podría ser el set oficial de la ansiada colaboración.

LEGO x Toei Animation: ¿cómo es, precio y cuándo saldrá a la venta el set de Dragon Ball?

Mediante su cuenta oficial, en colaboración con el estudio Toei Animation, LEGO anunció hace una semana que prepara una colección de Dragon Ball, sin embargo, el video teaser de la colaboración no dio detalles específicos sobre el set o posibles sets que la compañía de juguetes podría lanzar.

Sin embargo, dado que algunas de las sucursales LEGO en el mundo suelen arrancar con ventas anticipadas de este tipo de productos, las primeras imágenes del set de Shenlong y Gokú se filtraron en redes sociales, viralizándose rápidamente entre los y las fans del clásico anime debido al detalle que el lote expone.

Here’s your first look at Icons 11390 Shenron and Goku! Arriving on shelves November 1st!



Remember: Dragon Ball gets an Icons set, Dragon Ball Z will be getting an entire theme next year! pic.twitter.com/GvKtFFtoYX — Brick Tap (@BrickTapNews) September 28, 2026

De acuerdo con la información filtrada, este set contendrá 1,764 piezas para ensamblar al icónico dragón celestial y el protagonista de la historia. No sólo eso, sino que el kit también contiene detalles como las 7 Esferas del Dragón y la clásica nube voladora.

A pesar de que LEGO y Toei Animation no anunciaron una fecha específica de lanzamiento, la filtración apunta que este primer set estará a la venta el 1º de noviembre de 2026, previo a la colección especial de sets que la compañía danesa lanzará del anime el siguiente año.

Por otra parte, según lo detalla el empaque filtrado en redes sociales, su costo será de $180 dólares, lo que equivale a $3,229 pesos mexicanos, aproximadamente.

¿Cuáles son los sets de Dragon Ball que LEGO lanzará en 2027?

Dragon Ball es una franquicia japonesa creada por Akira Toriyama, cuya primera publicación fue en 1984 en la revista Weekly Shonen Jump antes de saltar al formato anime y, tras su distribución en cientos de países, consolidarse como una de las franquicias de Japón más populares de la historia, compartiendo sitio con animes de gran impacto como Pokémon y One Piece.

Tal popularidad internacional la ha convertido en un elemento de ganancias aseguradas para otras grandes franquicias relacionadas al entreenimiento, tal como lo es LEGO, cuya colaboración con Dragon Ball no se detiene en este primer set filtrado, sino que prepara más kits especiales para el año siguiente.

Según una cuenta especializada en filtraciones, los posibles sets que serán lanzados en 2027, son:

Gokú conrra Raditz.

Llegada a Namek.

Los luchadores Z contra los Saiyanos.

Porunga y la Batalla Final.

Kame House.

Vegeta Armable.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta de lanzamiento para estos futuros sets, sin embargo, LEGO adelantó un importante recordatorio: los adultos también son bienvenidos.