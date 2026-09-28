México vs Perú: ¿A qué hora juega el Tri y dónde ver EN VIVO el amistoso de Fecha FIFA?

La Selección Mexicana volverá a la cancha este martes 29 de septiembre para enfrentar a Perú en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA 2026. El encuentro será especial porque marcará la segunda aparición de Rafael Márquez como técnico del Tri a disputarse en Estados Unidos.

Después del empate 1-1 contra Colombia, México tendrá otra oportunidad para probar futbolistas, ajustar su funcionamiento y darle forma a la nueva etapa que encabeza el histórico exdefensa.

¿Cuándo juega México vs Perú?

El partido entre México y Perú está programado para el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

El silbatazo inicial está previsto para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario de la Federación Mexicana de Futbol.

En la costa este de Estados Unidos, donde se encuentra el estadio, el encuentro comenzará a las 21:00 horas.

¿Dónde ver México vs Perú EN VIVO?

Los aficionados que quieran seguir al Tri en vivo tendrán distintas alternativas en territorio mexicano.

El partido podrá verse por Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta, mientras que TUDN tendrá la transmisión en televisión de paga. También existen opciones de streaming como ViX y Claro Sports, de acuerdo con la programación difundida para este encuentro.

México busca su primer triunfo con Rafael Márquez

El duelo contra Perú será apenas el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. En su estreno, el conjunto nacional empató 1-1 ante Colombia en Baltimore.

Gilberto Mora fue el encargado de marcar para México en aquel encuentro, luego de que los colombianos tomaran ventaja en el marcador.

Ahora, el estratega tendrá una plantilla más amplia para realizar modificaciones y observar distintas alternativas. Además, varios futbolistas que tuvieron actividad con sus clubes durante la Jornada 10 de la Liga MX ya se incorporaron a la concentración.

¿Cómo llega Perú al partido contra México?

El conjunto peruano llegará a Nueva Jersey después de una derrota contundente ante Estados Unidos. La selección dirigida por Mano Menezes cayó 4-1 frente al combinado estadounidense en su primer compromiso de esta Fecha FIFA.

El encuentro ante México representará, por ello, una nueva oportunidad para probar variantes y corregir detalles dentro de su proceso.

Para el Tri, mientras tanto, el partido servirá como otro capítulo de una etapa que apenas comienza. Después de Perú, México todavía tendrá compromisos ante Estados Unidos y Chile dentro de esta misma gira internacional.