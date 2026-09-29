¿De qué murió Otto Sirgo? Reporte del fallecimiento del actor y leyenda de la TV mexicana

Otto Sirgo El actor murió a los 79 años de edad (Francisco Rodríguez)

Otto Sirgo, actor cubano con más de cinco décadas de trayectoria en las telenovelas, el cine y el teatro, murió este martes a los 79 años de edad, de acuerdo con la confirmación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El sindicato comunicó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del intérprete.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato.Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, señala el breve comunicado.

La historia del actor estuvo estrechamente vinculada con la actuación desde sus primeros años de vida.

¿Qué le pasó a Otto Sirgo?

La información difundida por la Asociación Nacional de Actores confirma la muerte de Otto Sirgo, aunque el comunicado no proporciona datos sobre las razones de su fallecimiento.

El sindicato se limitó a lamentar la pérdida del actor y a enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y colegas del medio artístico.

El actor explico hace unos meses en entrevista televisiva que tenía un problema de equilibrio: “ni modo, ya me lo han tratado dos médicos diferentes y pues no pasa nada”, declaró.

¿Quién era Otto Sirgo? Perfil del actor

Otto Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba. Su vínculo con la actuación comenzó dentro de su propia familia, donde distintas generaciones estuvieron relacionadas con el mundo artístico.

Era hijo del actor Otto Sirgo y de la actriz Magda Haller. Por parte de su madre, además, era nieto de la actriz Conchita Gentil Arcos. Este entorno familiar convirtió a la actuación en una parte fundamental de su historia personal y profesional.

A lo largo de más de 50 años, Sirgo desarrolló una carrera en tres ámbitos del entretenimiento: las telenovelas, el cine y el teatro. Su recorrido profesional se extendió durante décadas y lo convirtió en una figura vinculada de manera constante con la escena y la televisión.

Entre las telenovelas más destacadas en las que participó están “Rosa Salvaje”, #Sortilegio”, “Por ella soy Eva”, “Enemigo Íntimo”, “Niña amada mía”, “Mujer de madera”, “Alcanzar una estrella II” y “Lazos de amor”



