Chedraui tiene 20% de descuento en productos seleccionados: ¿qué puedes comprar y hasta cuándo aplica?

Si tienes pendiente renovar algún artículo para la casa o simplemente buscas aprovechar las ofertas, Chedraui tiene una promoción que vale la pena tener en cuenta.

La cadena de supermercados mantiene vigente una campaña con 20% de descuento en productos seleccionados, como parte de su temporada de promociones “Llevarte Más Cuesta Menos”. La oferta forma parte de un catálogo que reúne diferentes beneficios y estará disponible hasta los primeros días de octubre.

La promoción no significa que toda la tienda tenga rebaja, así que conviene revisar cuáles son los artículos participantes antes de pasar por caja.

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción de Chedraui?

Una de las claves para aprovechar esta oferta es la fecha. De acuerdo con la información disponible sobre la campaña, las promociones están contempladas hasta el 4 de octubre de 2026.

Esto significa que todavía hay algunos días para revisar el catálogo y decidir qué compras conviene adelantar. La vigencia aplica a los productos participantes y está sujeta a disponibilidad.

Además del 20% de descuento, el folleto contempla otras promociones, entre ellas ofertas de 3x2, bonificaciones de hasta 20% en el Monedero MiChedraui, precios especiales y opciones de meses sin intereses con tarjetas participantes.

¿Qué productos tienen descuento en Chedraui?

Aquí está el detalle importante: la promoción aplica únicamente a productos seleccionados, por lo que no todos los artículos de los departamentos tienen necesariamente el mismo beneficio.

La oferta consiste en 20% de descuento en productos seleccionados de hieleras, colchones inflables, artículos de natación y camping.

Por eso, antes de hacer una compra grande, lo más práctico es comparar el precio habitual con el precio promocional y verificar que el artículo tenga marcada la oferta.

También hay que considerar que los precios pueden presentar variaciones dependiendo de la localidad y de la disponibilidad en cada establecimiento.

La oferta consiste en 20% de descuento en productos seleccionados de hieleras, colchones inflables, artículos de natación y camping

También hay promociones adicionales

El 20% de descuento no es el único atractivo de la campaña. Chedraui también contempla promociones como 3x2, bonificaciones en el Monedero MiChedraui y precios especiales en determinados productos.

Este tipo de ofertas puede resultar especialmente útil cuando se trata de compras que ya estaban contempladas en el presupuesto, pues permite buscar una presentación o marca participante sin modificar demasiado la lista del súper.

¿La promoción aplica en tiendas físicas y en línea?

Las promociones de la campaña están contempladas tanto para tiendas físicas Chedraui como para su plataforma en línea, aunque las condiciones pueden variar de acuerdo con el producto y la disponibilidad.