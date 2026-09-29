Más detalles de GTA VI: mapa, actividades secundarias, climas dinámicos, fauna y hasta un sistema de romance

Grand Theft Auto VI El videojuego introducirá varias mecánicas innovadoras. (Rockstar Games)

Se han revelado nuevos detalles sobre el anticipado Grand Theft Auto VI (GTA VI). El juego contará con mecánicas renovadas de juegos pasados y nuevas funciones que contribuirán a la inmersión.

¿Cuáles serán las nuevas funciones del GTA VI?

GTA VI, el videojuego más esperado del año está a menos de dos meses de salir y el estudio detrás del juego, Rockstar Games, deja a los fanáticos conocer cada vez un poco más sobre los que pueden esperar. La historia seguirá a Jason Duval y Lucia Caminos, dos criminales quienes, tras un delito fallido, se ven envueltos en una conspiración que los llevará a recorrer el mundo criminal de Vice City.

Además de elementos que todos pudimos apreciar en los avances, como mejoras en la textura de los personajes y el entorno, GameInformer reportó acerca de las novedades que podríamos ver en el juego.

Leónida, parodia del estado real Florida, será el mapa más grande de toda la saga. Uno de los desarrolladores confirmó que tiene el doble de tamaño que el de su predecesor. Estará dividido en regiones, las cuales incluyen Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y Mount Kalaga National Park. Las regiones que se encuentran entre los centros urbanos, por supuesto, no estarán desoladas. Habrá más de 170 especies animales a lo largo del mapa, entre las cuales habrá pelícanos, tiburones, ballenas, tortugas, monos y, como era de esperarse en este estado, caimanes.

El clima es dinámico y afectará la jugabilidad. Se rumorea que incluso puede llegar a haber huracanes y tormentas tropicales que cambian de manera significativa el panorama.

En cuanto a actividades con las que pasar el tiempo en este espacio inmenso más allá de las misiones, tendremos algunas de las que ya todos esperan y hemos visto en otras entregas como carreras (en vehículos terrestres, aéreos y acuáticos), salto de base, minigolf. Los tráilers también dejaron ver que el tan extrañado gimnasio de San Andreas regresa, y se agregan nuevas actividades como billar.

La función para robar establecimientos regresa y los atracos podrán llevarse a cabo de distintas formas al igual que GTA V. También podrás decidir si hacerlos por tu cuenta o con el otro personaje.

Al emblemático sistema de estrellas que todos conocemos se le regresa una estrella más, después de que la quinta entrega dejara el máximo nivel en cinco. Mientras que en juegos anteriores debías escapar de un radio policiaco, GTA V introdujo la mecánica de esconderte. A esta, GTA VI añade la característica de cambiar de atuendo y vehículo para no ser reconocido por las autoridades que se encuentran en la zona del crimen.

Los juegos de la franquicia han sido una crónica en sí misma de lo mucho que ha cambiado el panorama digital. Desde Internet Cafés en GTA IV hasta parodias de Instagram en GTA V. El nuevo lanzamiento continuará reflejando los cambios en la comunicación del mundo real, pues podrás acceder a plataformas digitales dentro del juego para enterarte de qué están haciendo otros personajes.

La opción para cambiar personaje que introdujo GTA V regresa, pero esta vez con un elemento similar al sistema de honor de Red Dead Redemption 2. Podrás decidir qué tan cercanos son Jason y Lucia, es decir, si permanecen como amigos o se convierten en una pareja romántica.

Grand Theft Auto VI estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S a partir del 19 de noviembre.