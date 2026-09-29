¿Se están preparando Shrek 6 y 7? Esto se sabe sobre las nuevas entregas de la saga

Shrek ¿Se están preparando Shrek 6 y 7? (Dreamworks Animation)

Las aventuras continúan para Shrek. A pesar de que aún no se ha estrenado la quinta entrega de la franquicia del ogro favorito del cine animado, prevista para su lanzamiento el próximo 30 de junio de 2027, fuertes declaraciones apuntan a que el estudio DreamWorks Animation ya se encuentra preparando más aventuras en el pantano.

¿Se está trabajando en Shrek 6 y 7?

La información surgió durante un episodio del podcast Fly on the Wall, donde el comediante Dana Carvey aseguró que el actor canadiense Mike Myers, quien le da voz a Shrek en su idioma original, le insinuó que habrá dos nuevas entregas después de la quinta película.

Estas declaraciones dejaron un pequeño guiño a que el universo del personaje se seguirá expandiendo en el cine.

Si bien DreamWorks Animation no ha confirmado nada de manera oficial sobre estas dos supuestas entregas, todo parece indicar que la historia del ogro verde aún tiene mucho camino por recorrer.

¿El universo de Shrek se expandirá con un spin-off de Burro?

El universo de la franquicia comenzó su expansión formal en 2011 con el estreno de la película en solitario de El Gato con Botas, seguida por su secuela El Gato con Botas: El último deseo en 2022. El enorme interés por abordar a los personajes de cuentos de hadas desde el pantano hasta el reino de Muy Muy Lejano sigue motivando a los fans.

Incluso el estudio dio por hecho un nuevo spin-off centrado en el personaje de Burro, el inseparable amigo de Shrek. Eddie Murphy, quien le da voz al personaje, comenzó a dar pistas sobre el proyecto durante la gira de prensa de Superdetective en Hollywood: Axel F (2024).

Los primeros rumores sobre la cinta indican que explorará la historia de origen de cómo Burro se convirtió en Burro, bajo la dirección de Charlie Bean. Aunque no tiene título oficial, el proyecto tiene una fecha prevista de estreno para 2028.

Tras las palabras de Myers sobre dos nuevas entregas, trascendió que tal vez no se esté trabajando necesariamente en una séptima película de la saga principal, sino que una de esas entregas podría referirse al proyecto individual de Burro.

¿Antonio Banderas regresará como el Gato con Botas?

Tras el éxito de El Gato con Botas: El último deseo, se dejaron las puertas abiertas para continuar con la historia del felino de capa y espada. Sin embargo, el actor Antonio Banderas, quien presta su voz al personaje, reveló en una reciente entrevista para el programa eTalk que hasta el momento no ha recibido el llamado de DreamWorks para unirse a la quinta entrega de Shrek.

A pesar de que el final de El último deseo dio un guiño sobre el regreso del felino a Muy Muy Lejano, el personaje podría estar ausente por distintos motivos. Cabe recordar que Banderas ha doblado al personaje en múltiples idiomas, entre ellos inglés, español, italiano y japonés.