¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar? El hijo de Pepe Aguilar habla de su estado de salud

Emiliano Aguilar. Hijo de Pepe Aguilar y nieto de Antonio Aguilar.

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, reapareció en redes sociales para aclarar las versiones sobre su estado de salud, luego de que circulara información que aseguraba que había sido hospitalizado y que se encontraba en una condición delicada.

¿Qué le paso al hijo de Pepe Aguilar, José Emiliano Aguilar?

La preocupación por el cantante surgió después de la difusión de un comunicado atribuido a su equipo de trabajo, en el que se informaba que suspendería temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos debido a cuestiones personales y de salud.

El documento, firmado por su representante Patricia Reyes, señalaba que Emiliano atravesaba episodios de ansiedad y que su estado de salud era “delicado”. Sin embargo, horas después, el propio artista apareció para explicar qué había ocurrido.

Comunicado del equipo de Emiliano Aguilar. Mediante el comunicado, se dejó saber el estado delicado de salud del artista. (redes sociales)

Emiliano Aguilar revela que sufrió un ataque de pánico

A través de un video publicado este martes 29 de septiembre, Emiliano Aguilar confirmó que recientemente sufrió un ataque de pánico, aunque negó encontrarse hospitalizado.

“Todo está bien. No estoy en el hospital”, aseguró el cantante, quien también reconoció que durante las últimas semanas ha tenido que enfrentar distintas situaciones personales.

Emiliano explicó que no es la primera vez que experimenta un episodio de este tipo y señaló que actualmente se encuentra lidiando con “muchas cosas”, sin profundizar en las circunstancias que habrían provocado el ataque.

¿Cuál es el estado de salud de Emiliano Aguilar?

Hasta el momento, Emiliano Aguilar asegura que se encuentra fuera del hospital y que está bien, pese al ataque de pánico que experimentó recientemente.

El hijo de Pepe Aguilar también agradeció la preocupación de las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud. Por ahora, no ha dado mayores detalles sobre cuándo retomará por completo sus actividades y compromisos profesionales.

La situación ocurre mientras Emiliano continúa desarrollando su carrera musical de manera independiente y permanece como una de las figuras de la familia Aguilar que mayor atención ha generado en los últimos meses.