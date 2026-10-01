Bazar de Halloween en CDMX: tarot, magia y disfraces llegan a un callejón embrujado de CDMX

Si estás buscando un plan diferente para celebrar Halloween 2026 en CDMX, Coyoacán tendrá una propuesta que combina misterio, tarot, disfraces y un buen ambiente de Día de Muertos.

Se trata del Mercadillo Mágico Villa Bruja, un bazar que reunirá a más de 50 expositores durante dos días en una de las zonas con más historias y leyendas de la capital. Y hay un detalle: el encuentro será muy cerca del famoso Callejón del Aguacate, uno de los rincones de Coyoacán rodeados de relatos de fantasmas.

¿Cuándo será el bazar de Halloween en Coyoacán?

El Mercadillo Mágico Villa Bruja se realizará el 24 y 25 de octubre de 2026, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

La sede será Francisco Sosa 171, Coyoacán, y el acceso será gratuito, por lo que no será necesario pagar entrada para recorrer los puestos y participar en las actividades.

La ubicación estará en Francisco Sosa, es una de las calles tradicionales de Coyoacán y se encuentra a unos pasos del Callejón del Aguacate, conocido por una antigua leyenda que habla de apariciones y sucesos sobrenaturales.

¿Qué habrá en el Mercadillo Mágico Villa Bruja?

El bazar estará dedicado al universo místico y esotérico, así que habrá opciones para quienes ya están familiarizados con este tipo de prácticas y también para quienes simplemente quieren curiosear.

Entre los productos y servicios anunciados se encuentran lecturas de tarot, amuletos, joyería mística, velas, sahumerios, herbolaria, aromaterapia, grimorios y artesanías.

También habrá accesorios, ropa y artículos de belleza con una estética inspirada en el mundo de las brujas. Algunos expositores ofrecerán además rituales y productos relacionados con la protección.

Halloween con música, danza y concurso de disfraces

El plan no se quedará únicamente en comprar cosas. Durante el fin de semana habrá música, presentaciones de danza y un concurso de disfraces, así que quienes quieran llegar caracterizados tendrán una razón adicional para sacar del clóset ese atuendo que lleva meses esperando su momento.

También habrá comida y bebidas para complementar el recorrido entre los diferentes puestos.

Y si tu intención es hacerte una lectura de tarot, conviene considerar algo de tiempo extra, pues algunas de las actividades más solicitadas pueden generar espera.

Datos del bazar de Halloween en CDMX