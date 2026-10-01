Preventa para Avengers: Doomsday; estos son los mejores consejos para comprar tus boletos de función de media noche en Cinépolis y Cinemex

Preventa Avengers: Doomsday Este viernes 2 de octubre comenzará la venta de entradas para la quinta entrega de los Avengers del Universo Cinematográfico de Marvel

Durante la noche de este jueves 1 de octubre y madrugada 2 de octubre, se desatará la verdadera batalla multiversal por los boletos de Avengers: Doomsday. Millones de fans en nuestro país buscarán obtener sus entradas para poder disfrutar este nuevo capítulo de la saga en la función de media noche en busca de evitar spoilers y ser de las primeras personas en disfrutarla. Si eres de quienes se enfrentará a esta misión, te decimos lo que tienes que saber.

¿A qué hora inicia la preventa de Avengers: Doomsday en Cinépolis y Cinemex?

Luego de haber puesto en marcha su preventa para funciones de Infinity Visión, un formato de pantalla más amplia y de mayor definición de audio y sonido, Las dos principales sucursales de cine en nuestro país arrancarán la preventa para formatos tradicionales. Además, anunciaron que regresarán las funciones de media noche para poder disfrutar antes que nadie de esta aventura en tu sala más cercana.

¡La Preventa Cinemex para #AvengersCinemex en otros formatos quedará activa este 02 de octubre! Pon tu alarma y mantente al pendiente. Habrá funciones para la medianoche del 15 al 16 de diciembre. pic.twitter.com/97Zi1kcr9k — Cinemex (@Cinemex) October 1, 2026

Tanto Cinépolis como Cinemex anunciaron que la preventa de boletos arrancará a partir de las 00:00 horas de este viernes 2 de octubre y que las primeras funciones se realizarán en la madrugada del miércoles 16 de diciembre, en lo que se espera que sea uno de los fines de semanas más taquilleros del año.

¿Cómo conseguir boletos de la preventa de Avengers: Doomsday?

Los Avengers regresan a la pantalla grande por primera vez en siete años, cuando “Endgame” se estrenó en 2019 y alcanzado el título de película más taquillera de la historia, en aquel momento. De igual forma, la preventa de boletos para funciones de media noche fue una batalla de proporciones épicas para las y los fans.

Durante la preventa de entradas para funciones de Infinity Visión, las salas se agotaron en cuestión de horas, colapsando las plataformas de Cinépolis y Cinemex durante la compra, algo que muy posiblemente pasará en unas horas. Por eso, te recomendamos tomar las siguientes medidas:

Anticípate a las plataformas : Si bien la preventa comenzará a las 00:00, tienes mejores oportunidades si ingresas entre 15 y 20 minutos.

: Si bien la preventa comenzará a las 00:00, tienes mejores oportunidades si ingresas entre 15 y 20 minutos. Ten lista la tarjeta : Aunque suena obvio, la rapidez para procesar los pagos será vital para obtener tus boletos. Por lo que ten preparado el número y el CVV

: Aunque suena obvio, la rapidez para procesar los pagos será vital para obtener tus boletos. Por lo que ten preparado el número y el CVV Paciencia: la página va a colapsar, todas y todos van a estar en la misma situación. No entres en pánico.

la página va a colapsar, todas y todos van a estar en la misma situación. No entres en pánico. Utilizar más de un dispositivo: La vieja estrategia de intentarlo en diferentes móviles nunca está de más. Celular, tableta, computadora y todo lo que tengas a la mano para poder ir en busca de las entradas.

La vieja estrategia de intentarlo en diferentes móviles nunca está de más. Celular, tableta, computadora y todo lo que tengas a la mano para poder ir en busca de las entradas. Acude a tu sala : Si las horas pasan, el sueño de te vence y los boletos no se pueden comprar, puedes intentar ir el viernes temprano a tu sucursal más temprana. También, en estos casos es posible que se abran más funciones eventualmente, por lo que si no lo consigues esta noche, podrías tener otra oportunidad.

: Si las horas pasan, el sueño de te vence y los boletos no se pueden comprar, puedes intentar ir el viernes temprano a tu sucursal más temprana. También, en estos casos es posible que se abran más funciones eventualmente, por lo que si no lo consigues esta noche, podrías tener otra oportunidad. Resignación: Si todo falla, intenta comprar boletos para los días siguientes. Los cines tendrán la película en su mayoría de salas y encontrarás alguna oportunidad para verla. Eso sí, tendrás que evitar los spoilers.

Si deseas ponerte al corriente con el UCM y la Saga del Infinito, también puedes consultar la guía completa de series y películas que tienes que ver previo al estreno de Doomsday.