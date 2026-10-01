Calendario octubre 2026: ¿Qué días festivos y puentes habrá en México este mes?

Calendario octubre Conoce las principales celebraciones y efemérides de este mes en nuestro país.

Llegamos al antepenúltimo mes del año y ya con el invierno iniciado. Las temperaturas poco a poco comienzan a bajar con la llegada de los frentes fríos y múltiples festividades en la recta final del año. En nuestro país, muchas personas comienzan sus preparativos rumbo al Día de Muertos, una celebración que forma parte del patrimonio cultural inmaterial a nivel internacional.

Calendario de Octubre 2026: ¿Cuáles son los días festivos en México?

Durante este mes, nuestro país tiene múltiples celebraciones, efemérides y celebraciones tanto nacionales como a nivel internacional. Uno de ellos es el Día de la Nación Pluricultural el día 12 de octubre (anteriormente conocido como Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América). Además, esta la celebración de Halloween del sábado 31 de octubre, llega previo al Día de Muertos en el inicio del mes de Octubre.

También, se celebra el Día de las Naciones Unidas el sábado 24 de octubre, organización de la que México forma parte desde su undación y que busca ayudar a prevenir los conflictos de gran escala a nivel internacional.

Otras efemérides del mes de octubre 2026:

1 de Octubre: Día del café / Día del Arquitecto

2 de Octubre: Conmemoración de la matanza de Tlatelolco

3 de Octubre: Día Interamericano del Agua

7 de Octubre: Día Mundial de los Calvos

9 de Octubre: Día Mundial del Correo / Día Mundial del Huevo

11 de octubre: Día Internacional de la Niña

14 de Octubre: Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

16 de Octubre: Día Mundial del Pan

17 de Octubre: Aniversario de la reforma que otorga el voto a las mujeres de México

19 de octubre: Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama

21 de octubre: Día Mundial del Ahorro de Energía

23 de Octubre: Día del Médico

24 de Octubre: Día Internacional contra el cambio climático

¿Habrá puentes y días de descanso oficiales en octubre en México?

Para este mes de octubre, no habrá días de asueto oficiales tanto a nivel escolar como laboral. A pesar de la popularidad del Día de Muertos, no se otorga un día de descanso, por lo que todas las actividades se llevarán a cabo normalmente durante ese fin de semana, que tendrá múltiples opciones culturales para esta festividad.

El único día de descanso que habrá será para estudiantes de primarias y secundarias, quienes no asistirán a clases el viernes 30 de octubre, debido a la realización de la junta de consejo técnico, como el último viernes de cada mes.