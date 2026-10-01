¿Qué ver el fin de semana? Los mejores K-dramas del momento (Pexels)

La cultura coreana no solo se consume a través de su música, sino que existe distintos fenómenos como la literatura, su comida y su contenido audiovisual lo que han llamado la atención del público mexicano.

En caso de que quieras disfrutar este fin de semana sin salir de casa, traemos para ti un plan diferente que permitirá relajarte desde tu hogar. Te presentamos algunos dramas k-dramas recientes que puedes encontrar en las plataformas de streaming que no te puedes perder.

Cuatro manos, dos sonatas en Netflix

Esta serie marca el regreso de Song Kang a la actuación después de cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, comparte pantalla con el actor Lee Jun-young y la actriz Jang Gyuri.

La trama se desarrolla en una escuela de música con dos pianistas de mundos distintos que se enfrentan a situaciones de amistad, romance y presión familiar; ellos tratarán de descubrir cuál es su sueño de su vida y el talento que tienen.

Cuatro manos, dos sonatas es una miniserie de 10 capítulos que tienen una duración aproximada de 1 hora.

En tu mejor momento en Disney

Disney trabaja con una de las actrices más queridas de los dramas coreanos Lee Sung-Kyung para traer historia de amor nacida de una tragedia; en esta serie la protagonista teme volver a enamorarse después de la muerte de su pareja, pero conoce a un chico que le provoca emociones que le permiten abrir su corazón para crear un vínculo amoroso nuevo.

Tiene un total de 12 episodios con una duración aproximada de 1 hora. Esta serie se vio envuelta en debates en redes sociales por supuestamente trabajar con Inteligencia Artificial, hasta el momento no se ha confirmado nada.

Un amor distinto al tuyo en Amazon Prime Video

Después de 10 año de relación la pareja principal ya no mantienen los mismo sentimientos que cuando empezaron a salir, poniendo sobre la mesa los conflictos de una pareja sumergida en la rutina, la separación y sentimientos inesperados.

Actualmente cuenta con 4 de 14 capitulo estrenados y tiene una duración aproxima de 1 hora.

El espantapájaros en Viki

Diferente a las opciones anteriores, esta serie está catalogada como un thriller con misterio y drama, aborda la vida de 2 hombres cuyas vidas quedaron conectadas después de una situación misteriosa. Aborda temas oscuros a través de la tensión y juegos psicológicos.

Cuenta con 12 episodios de aproximadamente 1 hora cada uno.