Ofertas Soriana Híper del 2 al 9 de octubre: estos son los descuentos que encontrarás

Si este fin de semana toca hacer el súper, vale la pena echarle un ojo al nuevo folleto de Soriana Híper. La cadena renovó sus promociones para el periodo del 2 al 9 de octubre de 2026, con descuentos que van desde productos básicos para la despensa hasta pantallas, celulares, artículos para el hogar y mercancía de temporada.
La campaña también incluye promociones del tipo 3x2, 4x2 y 4x3, además de precios especiales y beneficios con Puntos Soriana YA.
¿Qué ofertas hay en Soriana Híper del 2 al 9 de octubre?
Abarrotes y Despensa
- Pastas La Moderna 220 g: De $11.50 a 3 por $25.90
- Aceite vegetal Valley Foods 800 ml: A solo $34.90
- Tortillas de harina Valley Foods 500 g: A solo $30.50
- Aderezos para ensalada Valley Foods 240 g: A solo $24.90 cada uno
- Aceite oliva extra virgen Valley Foods 1 L: A solo $186.00
- Arroz super extra Valley Foods 1 kg: A solo $18.00
- Frijol pinto Valley Foods 1 kg: A solo $22.90
- Sopa instantánea Valley Foods vaso 64 g: A solo $12.90 cada una
- Elote grano Valley Foods 400 g: A solo $14.90
- Café liofilizado Valley Foods 180 g: A solo $129.90
- Crema en polvo para café Valley Foods 1 kg: A solo $109.90
- Cereales Valley Foods 450 g a 650 g: A solo $44.50 cada uno
- Frijol negro Precíssimo 900 g: A solo $19.00
- Pastas Italpasta 200 g: De $8.50 a 3 por $15.90
- Puré de tomate condimentado Del Fuerte 259 g: De $11.00 a $9.90
- Pan para hot dog Medias Noches Bimbo 8 pack 340 g: De $52.90 a $39.90
- Caldo de pollo granulado Knorr 750 g: De $148.50 a $119.90
- Mayonesa con jugo de limones McCormick 507 g: De $76.90 a $55.00
- Galletas Mini Chokis, Chocolatines, Mini Crackets, Flor de Naranjo, Marías Doradas, Giro o Emperador Gamesa menores a 140 g: A solo $10.00 cada una
- Café puro tostado y molido Mexicano 908 g: De $299.00 a $239.90
- Café Nescafé clásico 200 g + Decaf 40 g: A solo $159.00
- Chocolate de mesa Abuelita tabletas 360 g: De $114.00 a 2 por $178.00
- Galleta Saladitas Gamesa 330 g: De $57.50 a $38.90
- Cereal Zucaritas o Choco Krispis Kellogg’s 350 g a 380 g: De $57.90 a $49.90 cada uno
- Pan tostado Bimbo 210 g: De $39.90 a $31.00
- Galletas Cremax, Arcoiris, Fruts, Florentinas o Marías Azucaradas Gamesa menores a 140 g: A solo $15.00 cada una
- Elote en grano Herdez 400 g: De $23.90 a $18.50
- Tostada maíz amarilla Valley Foods 300 g: A solo $30.90
- Tostada horneada Saníssimo 216 g: De $36.50 a $32.90
- Paquete Ahorres: Comprando 2 refrescos Coca Cola 3 L (regular o sin azúcar), llévate GRATIS 1 arroz, lenteja, frijol Precíssimo o Valley Foods o 1 frijol Campero
- Paquete Ahorres: Comprando 3 atunes Dolores agua o aceite lata 140 g, llévate GRATIS 1 elote La Costeña 220 g
- Paquete Ahorres: Comprando 3 frijoles Isadora pouch, llévate GRATIS 1 atún Dolores pouch 74 g
Lácteos, Salchichonería y Congelados
- Waffles Valley Foods 310 g: A solo $74.00 cada uno
- Leche UHT entera, deslactosada o deslactosada light Valley Foods 6 pack 1 L: A solo $149.90 cada una
- Queso manchego rebanado o americano Valley Foods Fresh 280 g: A solo $46.00 cada uno
- Queso crema regular o reducido en grasa Valley Foods Fresh 190 g: A solo $36.90 cada uno
- Mix frutos del bosque congelados Valley Foods Fresh 500 g: A solo $86.90
- Papa corte delgado, recto o rizado Valley Foods Fresh 1 kg: A solo 2 por $104.90
- Jamón de pavo Virginia Zwan 250 g: De $65.00 a $46.90
- Queso manchego rebanado Noche Buena 400 g, Chihuahua Campo Menonita 485 g o manchego Campo Menonita 485 g: A solo $105.00 cada uno
- Queso manchego La Villita o panela reducido Zwan 400 g: A solo $85.00 cada uno
- Queso manchego rebanadas Zwan o panela light Lala 400 g: A solo $80.00 cada uno
- Queso Oaxaca Lala Light 400 g: De $133.00 a $83.00
- Margarina con o sin sal Primavera 400 g: De $86.90 a $64.90 cada uno
- Queso mozzarella rallado Fud 200 g, fresco Zwan 360 g o manchego rebanado Noche Buena 200 g: A solo $61.00 cada uno
- Pechuga de pavo balance San Rafael 250 g: De $126.00 a $85.90
- Salchicha para asar regular o con queso Kir 800 g: De $82.90 a $69.90 cada uno
- Tocino ahumado Chimex 170 g: De $63.00 a $51.90
- Chorizo casero Chimex 200 g: De $23.90 a $19.90 cada uno
- Helados Precíssimo 946 ml: A solo $49.90 cada uno
- Helados básicos Holanda 1.89 L: A solo $99.00 cada uno
- Hamburguesa sirloin o arrachera Bachoco 904 g: De $143.00 a $124.90 cada una
- Yoghurt batido griego con proteína fresa o coco Lala 900 g: De $93.00 a $79.90 cada una
- Yoghurt fresa Lala 6 pack 1.32 kg: De $59.90 a $49.90
- Alitas Bachoco 700 g: De $239.00 a $179.00
Bebidas, Vinos, Licores y Alimentos Preparados
- Jugo Jumex 960 ml: De $30.00 a 2 por $51.90
- Agua natural Valley Foods 28 pack 500 ml: A solo $91.90
- Té Fuze Tea 600 ml: De $21.90 a $18.90 cada uno
- Refresco Coca-Cola 2.75 L (aplica solo para Valle de México): A solo $46.90
- Botanas Takis 240 g: De $64.50 a 2 por $99.90
- Bebida Powerade Zero 1 L: A solo $20.00 cada una
- Jugo Clamato 946 ml: De $55.50 a $41.90 cada uno
- Agua mineral Peñafiel sifón 1.75 L: De $33.50 a $25.90
- Cerveza Royal Dutch 500 ml: A solo $15.00
- Cerveza Royal Dutch 250 ml: A solo $10.00
- Tequila José Cuervo Especial Reposado 990 ml: De $255.00 a $188.90
- Whisky Buchanan’s 12 años 750 ml: De $1,015.00 a $695.00
- Mezcal 400 Conejos joven espadín 700 ml: De $605.00 a $432.90
- Pizza grande + 2 refrescos Coca-Cola Original o Zero 600 ml: A solo $129.00
- Platillo guisado (cerdo, res o pollo) + 1 refresco Coca-Cola Original o Zero 600 ml: A solo $109.00
- Pollo frito 16 piezas + 1 refresco Sprite 3 L: A solo $345.00
- Paquete Ahorres: Comprando 2 botanas Sabritas 160 a 239 g, llévate GRATIS 1 refresco Pepsi regular o light 2 L
Limpieza, Hogar y Mascotas
- Lavatrastes líquido Limón Axion 1.4 L: De $88.90 a $62.90
- Detergente líquido Foca 1 L: De $41.90 a $34.90
- Suavizante Suavitel 3 L: De $99.00 a $79.90 cada uno
- Lavatrastes poder desengrasante Quality Day 750 ml: A solo $24.90
- Detergente líquido Quality Day 7 L: A solo $169.90 cada uno
- Papel aluminio Valley Foods 10 m: A solo 2 por $69.90
- Charola térmica #855 Valley Foods 50 piezas: A solo 2 por $59.90
- Papel higiénico Pétalo ultra jumbo 16 rollos 234 hojas dobles: De $94.50 a $64.90
- Limpiador Pinol 1.65 L: De $49.50 a $34.90
- Toallitas antibacteriales Cloralex 84 piezas: De $105.50 a $74.90
- Fibra esponja cero rayas rosa Scotch Brite: De $49.90 a $39.90
- Blanqueador Clorox 3.8 L: De $49.50 a $44.90
- Limpiador Fabuloso 2 L: De $59.90 a $53.90 cada uno
- Quitamanchas Clorox 3.8 L: De $138.00 a $89.90 cada uno
- Detergente regular Ariel 4.5 kg: De $213.90 a $174.90
- Cepillo sanitario con tazón Reynera: De $87.90 a $69.90
- Papel higiénico Cottonelle Elegance 32 rollos 228 hojas dobles: De $285.00 a $199.00
- Servilleta Pétalo 420 piezas: De $65.90 a $39.90
- Servitoalla Pétalo jumbo 1 rollo 230 hojas: De $29.90 a $24.90
- Papel aluminio Reynolds 15.2 m: De $126.50 a $106.00
- Insecticida en aerosol Raid Max 400 + 100 ml: De $124.90 a $99.90
- Papel higiénico Precíssimo 4 rollos 185 hojas dobles: A solo $15.50
- Servilleta blanca Precíssimo 350 piezas: A solo $29.90
- Toalla cocina Precíssimo 3 rollos 50 hojas dobles: A solo $33.90
- Alimento seco para perro Dog Chow razas medianas o grandes 15 kg: De $835.00 a $569.90
- Arena para gato con esferas Trainer’s Choice 5 kg: A solo $63.90
- Alimento seco para perro Campeón adulto carne 18 kg: De $705.00 a $559.90
- Alimento seco para gato Whiskas 1.5 kg: De $120.00 a $104.90 cada uno
- Alimento seco para perro adulto Dog Chow 4 kg: De $265.00 a $219.90 cada uno
- Alimento húmedo pouch para perro Pedigree 85 g: De $11.50 a 7 por $74.90
- Alimento húmedo pouch para gato Whiskas 85 g: De $11.50 a 7 por $74.90
Cuidado Personal, Farmacia y Bebés
- Tintes Nutrisse: De $104.00 a 2 por $114.90
- Shampoo o acondicionador Anne Rothshield 700 ml: De $109.90 a $82.90 cada uno
- Shampoo o acondicionador Herbal Essences 600 ml: De $120.00 a 2 por $160.00
- Shampoo o acondicionador Head & Shoulders 650 ml: De $157.00 a 2 por $189.90
- Jabón Escudo 5 pack 110 g: De $56.50 a 2 por $104.90
- Crema dental Colgate Triple Acción 2 pack 115 ml: De $74.50 a $52.90
- Jabón Blumen pouch 1050 ml: De $58.00 a $44.90 cada uno
- Máquina y cartucho Venus Spa 2 piezas: De $186.00 a $155.90
- Máquina Mach 3 1 pieza: De $142.00 a $129.00
- Desodorantes en aerosol Rexona regulares 90 g: De $83.50 a 2 por $110.00
- Desodorantes en aerosol Old Spice regulares 93 a 96 g: De $86.50 a 2 por $100.00
- Agua micelar, gel o limpiador facial Pond’s 300 ml: 25% de descuento
- Crema corporal Nivea 400 ml: De $110.00 a 2 por $135.00
- Toalla femenina nocturna con alas Kotex 34 piezas: De $87.00 a $64.00
- Pañal Huggies All Around etapa 5 a 7, 40 piezas: De $325.00 a $219.00 cada uno
- Todos los pañales Kiddies: 20% de descuento
- Toallitas Huggies Día y Noche 160 piezas: De $92.50 a $69.90
- Shampoo Ricitos de Oro: 25% de descuento
- Agua purificada Gerber 4 L: De $37.90 a 2 por $59.90
- Fórmula NAN Optimal Pro etapa 3, 1500 + 300 g: De $419.00 a $319.00
- Sal de uvas Picot: De $70.50 a 2 por $89.00
- Redoxon 1 g 10 tabletas: De $148.00 a $109.00
- Flanax 550 mg 12 tabletas: De $269.00 a $179.90
- Tabcin Pods Active o Noche 12 cápsulas: De $101.00 a $79.00 cada uno
- Gatorlyte 591 ml: De $25.50 a 2 por $36.00
- Metformina 850 mg Nodrim 60 tabletas: A solo $69.00
- Dolo-Neurobión 50 mg 10 tabletas: De $325.00 a $269.00
- Dimefor 850 mg 60 tabletas: De $709.00 a $549.00
- Tribedoce IM 50 mg 2 ml ampolletas 5 piezas: De $129.00 a $109.00
- Suero oral Nodrim 500 ml: A solo $17.90 cada uno
- Toallitas húmedas Sensitive Skin o Bio Sense Baby Essentials 80 piezas: A solo $34.90 cada una
- Papillas Baby Essentials 113 g: A solo 3 por $33.00
- Pañales Baby Essentials recién nacido a etapa 7, 22 a 44 piezas: A solo $149.90 cada uno
Electrónica, Línea Blanca y Enseres
- Pantalla LG 75″ UHD AI ThinQ 4K Smart TV WebOS (MOD. 75UA8000PSB): De $16,590.00 a $12,490.00 (o 18 MSI de $693.89, regala 1,561 puntos)
- Pantalla VIOS 43″ Smart TV Android FHD (MOD. VI-43T232): A solo $3,590.00 (o 18 MSI de $199.44, regala 449 puntos)
- Estufa 30″ con capelo Mabe (Mod. WEM7643CFIS0): De $10,390.00 a $8,290.00 (o 18 MSI de $460.56, regala 1,036 puntos)
- Lavadora 21 kg Mabe blanco (Mod. LMA71214VBAB0): De $11,690.00 a $10,990.00 (o 18 MSI de $610.56, regala 1,374 puntos)
- Refrigerador top mount 19p³ inoxidable mate Mabe: De $15,790.00 a $13,990.00 (o 18 MSI de $777.22, regala 1,749 puntos)
- Microondas 0.7p³ Oster: De $1,890.00 a $1,290.00 (regala 161 puntos)
- Tablet 10.1″ Vios Disney Stitch, Princesas o Avengers (64 GB, 4 GB RAM): A solo $1,990.00 (o 6 MSI de $331.67, regala 249 puntos)
- Nintendo Switch OLED Mario Wonder Bundle: De $8,590.00 a $7,890.00 (o 18 MSI de $438.33, regala 986 puntos)
- Celular Samsung Galaxy A17 6.7″ celeste, gris o negro (128 GB, 4 GB RAM): De $4,490.00 a $3,490.00 (o 18 MSI de $193.89, regala 436 puntos)
- Todos los sartenes (excepto T-fal, vigencia del 2 al 6 de octubre 2026): 25% de descuento
- Toda la ropa deportiva para toda la familia (vigencia del 2 al 6 de octubre 2026): 30% de descuento
- Todos los edredones, sábanas y almohadas (excepto Home Basics, vigencia del 2 al 6 de octubre 2026): 30% de descuento
- Vajilla de vidrio Yute Smoke Libbey 9 piezas: A solo $399.00
- Ensaladera de vidrio negro Selene: A solo $99.00
- Juego 6 vasos Skyline: A solo $149.00
- Wok de acero al carbón con utensilios de madera Vasconia: A solo $799.00
- Aceite Alto km Autovit Plus 25w50 946 ml: A solo $99.00
- Anticongelante 30/70 Autovit: A solo $149.00
Halloween, Día de Muertos y Panadería
- Disfraz infantil esqueleto blanco, multicolor o verde: A solo $249.00 cada uno
- Disfraz infantil esqueleta blanco o multicolor: A solo $269.00 cada uno
- Disfraz catrina, diabla, vampira, pirata, bruja, vampiro, zombie, catrina, pirata o vampiro bombay: A solo $299.00 cada uno
- Calabaza Halloween mediana: A solo $49.00
- Disfraz Kpop Mira, Rumi o Zoey tallas 6 a 10: A solo $599.00 cada uno
- Taza cerámica 600 ml Halloween neón o clásico: A solo $199.00 cada una
- Vaso desechable Halloween 10 piezas: A solo $41.00 cada uno
- Plato desechable Halloween 10 piezas: A solo $29.90
- Bolsa para dulces: A solo $69.00 cada una
- Chocolate Kit Kat + carrito Maisto: De $60.00 a $45.00
- Caramelo Sonric’s Piñata Mágica 875 g: De $161.00 a $129.90
- Winis Cool piñatera 1.4 kg: De $264.00 a $209.90
- Pastel de temporada Pumpkin Spice: A solo $369.00
- Bolsa Sonric’s Diviértete Más 600 g: De $180.00 a $144.90
- Malvaviscos Valley Foods napolitano, rosa o blanco 225 g: A solo $19.90 cada uno
- Malvaviscos Valley Foods mini pack 20 piezas 800 g: A solo $109.00
- Pastel americano Halloween: A solo $125.00 cada uno
- Dona temporada: A solo $12.90 la pieza
- Cupcake decorado: A solo $22.90 la pieza
- Toda la juguetería (excepto Lego y Prinsel, vigencia al 4 de octubre de 2026): 20% de descuento
- Pan de muerto relleno individual (dulce de leche, Hershey’s, Bubulubu, Mazapán, Oreo, Panditas, M&M’s o arroz con leche): A solo $30.90 cada uno
- Figura decorativa catrín o catrina 14 cm: A solo $199.00 cada una
- Surtido Fiesta Diversión 953 g: De $199.00 a $159.90
- Veladora vaso Limonero negra o naranja: A solo $29.90 cada una
- Combo pan y leche: 2 litros de leche Santa Clara + paquete de 5 panes de muerto individual tradicional a solo $154.00
Ofertas en Soriana con Puntos Soriana YA
- Cremas Lala o Alpura 900 ml: De $81.00 a $44.90 con 150 puntos cada una
- Aceite mixto comestible 1-2-3 de 1 L: De $38.00 a $26.90 con 100 puntos
- Galletas Marías Doradas Gamesa 456 g: De $66.00 a $40.00 con 50 puntos
- Galletas Marías Gamesa 510 g: De $60.00 a $37.00 con 50 puntos
- Whisky Johnnie Walker Black Label 750 ml: De $1,129.00 a $559.00 con 300 puntos
- Botanas Sabritas Pa’ Todos 240 g a 339 g: De $89.00 a $64.90 con 50 puntos cada una
- Licor de agave El Compadre 750 ml: De $80.00 a $39.90 con 100 puntos
- Tequila Cabrito Reposado 750 ml + 250 ml: De $164.00 a $129.90 con 100 puntos
- Alitas Bachoco 700 g: De $239.00 a $125.00 con 300 puntos
- Limpiador Fabuloso 2 L: De $59.90 a $45.90 con 50 puntos cada uno
- Tampón Tampax súper plus 10 piezas: De $57.00 a $35.00 con 100 puntos
- Paleta Payaso 45 g: De $19.00 a $10.00 con 30 puntos
¿Cuándo terminan las ofertas de Soriana Híper?
Las promociones principales estarán disponibles del viernes 2 al viernes 9 de octubre de 2026, aunque algunas ofertas específicas tienen fechas de vigencia diferentes.
Por ejemplo, los descuentos en sartenes, ropa deportiva y edredones, sábanas y almohadas señalados en el folleto aplican hasta el 6 de octubre. Por eso, antes de hacer la compra, conviene revisar la vigencia de cada promoción.