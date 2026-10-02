GTA VI: Detalles de la trama, novedades del mundo abierto y clasificación confirmada

Grand Theft Auto VI Se liberan todavía más detalles del juego. (Rockstar Games)

Nuevos detalles sobre Grand Theft Auto VI continúan siendo revelados. Después de que hace unos días se diera a conocer más sobre la magnitud del mapa y actividades que realizar en él, este 2 de octubre fue publicada la clasificación del juego junto con detalles de la trama y otros aspectos de la inmersión.

El sueño americano: Más sobre la trama

En entrevista con Love Magazine, el vicepresidente de narrativa Rupert Humphries dijo que el juego trataba sobre la búsqueda del sueño americano en un mundo donde este ya no significa ser millonario, sino simplemente pagar tus deudas y tener tu un lugar que pueda llamar hogar.

A esto hay que agregar lo que dijo Elizabeth Gauvey-Kern, la guionista del juego, quien habló sobre cómo querían que “ambos protagonistas fueran vulnerables, duros, imperfectos, que a veces tuvieran razón y otras veces se equivocaran, y que fueran capaces de aprender el uno del otro”.

El juego, entonces, podría seguir una trama similar a GTA IV, juego que destaca en la franquicia por ser posiblemente el más sombrío. Mientras que GTA V nos ofreció una locura de Hollywood comparable a las películas de Michael Mann y digna de Los Santos (versión ficticia de Los Ángeles), la nueva entrega combinará la diversión de Vice City con un argumento sombrío que desafíe las nociones de los personajes y analice el fracaso del sueño americano.

Vice City: Un mundo más vivo y más loco

Algo que prometen todos los avances del nuevo Grand Theft Auto es un mundo mucho más vivo. Esto, en relación a los tráileres, no es nuevo. Los avances del GTA V también mostraban un entorno donde todos interactuaban entre ellos. Las limitaciones de consola, por supuesto, no hicieron esto posible. Pero con la nueva generación y el enfoque que ha puesto Rockstar en mostrarnos cómo interactúan los NPC, puede que estemos ante el primer GTA donde los personajes se reconocen en la calles y comienzan una conversación. De hecho, uno de los detalles que promete mejorar la inmersión es que ya no sólo serán los locutores de radio los que relatarán los últimos avances de la historia. Podrás encontrar a personajes NPC discutiendo sobre teorías conspirativas y eventos recientes de Vice City a lo largo del mapa.

Humphries también habló sobre Leónida, la versión ficticia de Florida, y cómo quisieron amplificar la reputación de locura que tiene el estado real. “Si vas a dedicar todo este esfuerzo a crear una versión del mundo actual, tiene que ser más exagerada, más demencial, más descarada. De lo contrario, podrías simplemente salir a la calle y vivir en el mundo real”.

Clasificación para adultos: ¿Qué tan lejos llegará el juego?

Al juego oficialmente se le dio clasificación M de “Mature” en Norteamérica, PEGI 18 en Reino Unido y R18+ en Australia y Nueva Zelanda. Esta indica todo lo que fanáticos de la franquicia esperan: violencia gráfica, consumo de drogas, desnudos y lenguaje ofensivo. Nada por lo que a muchos sus padres no les hayan quitado el juego en alguna ocasión. Lo que ha levantado alarmas es la posibilidad de escenas sexuales explícitas.

Las relaciones sexuales no son una nueva mecánica a la franquicia, pues en varias entregas, incluyendo esta, puedes acceder a clubes nocturnos e interactuar con trabajadoras sexuales. Sin embargo, algunos especulan si, al tratarse de un juego cuyo argumento gira en torno a una pareja, estas serán en cierta medida interactivas.

No sería la primera vez que a los desarrolladores se toman el tiempo por diseñar algo así, y conocedores de la franquicia recordarán la modificación (o mod) llamada “Hot Coffee” en Grand Theft Auto: San Andreas. Este te permitía llevar a cabo un minijuego en el que tenías que satisfacer a tu pareja a través de una serie de comandos. A pesar de que Rockstar no la incorporó al juego de manera oficial, los creadores de mods encontraron la forma de acceder a él y su descubrimiento le valió a la compañía procedimientos legales liderados por políticos como Hillary Clinton.

Los tiempos han cambiado y la industria de videojuegos ya no es tan vapuleada como antes, cuando se le acusaba de ser la principal causa de corromper a menores de edad, pero una mecánica de este tipo ciertamente sería un punto de discusión en línea.

Aunque lo más seguro es que las escenas explícitas estén limitadas a breves cinematográficas, con el regreso del gimnasio, uno de los elementos más icónicos de GTA San Andreas, ¿será que también veremos la introducción oficial de esta mecánica controvertida?