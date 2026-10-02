Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y ofertas que podrás encontrar este año

La Venta Nocturna Liverpool 2026 ya está en marcha y llega con una buena variedad de promociones para quienes tenían alguna compra pendiente o simplemente estaban esperando una oportunidad para pagar menos. La jornada se extenderá durante todo el fin de semana, tanto en tiendas físicas como en línea.

La celebración corresponde al aniversario de Liverpool y estará disponible hasta el domingo 4 de octubre de 2026, por lo que todavía hay tiempo para revisar las promociones antes de que termine.

¿Cuál es el horario de la Venta Nocturna Liverpool 2026?

Las tiendas Liverpool abrirán durante estos tres días desde las 11:00 y cerrarán a las 21:00 horas. De acuerdo con la información publicada por la compañía, son 124 sucursales las que participan en esta edición.

Pero hay una alternativa para quienes prefieren hacer sus compras desde casa: las promociones también están disponibles en el sitio web de Liverpool durante las 24 horas que dure la Venta Nocturna.

Venta Nocturna Aniversario 2026 de Liverpol: listado de ofertas

Las promociones abarcan diferentes departamentos, desde electrodomésticos y tecnología hasta ropa, muebles y viajes. Entre las principales ofertas anunciadas se encuentran:

¿Qué ofertas hay en la Venta Nocturna Liverpool?

Hasta un 58% de descuento o hasta 55% de descuento + hasta 13 Meses sin intereses en Línea blanca

Hasta un 55% de descuento en Pantallas

Hasta un 40% de descuento en Celulares

Hasta un 30% de descuento en Laptops

Hasta un 30% de descuento en Tablets

Hasta un 30% de descuento en Audio

Hasta un 55% de descuento y hasta 13 Meses sin intereses en Refrigeradores

Hasta un 50% de descuento y hasta 15 Meses sin intereses en Colchones

Hasta un 45% de descuento o hasta 30% de descuento + hasta 20 Meses sin intereses en Muebles

Hasta un 40% de descuento en Jeans

Hasta un 40% de descuento en Chamarras

Hasta un 40% de descuento en Playeras

Hasta un 40% de descuento en Vestidos

Hasta un 30% de descuento en Tenis

Hasta un 30% de descuento en Bolsas

Hasta un 40% de descuento en Relojes

Hasta un 30% de descuento en Ropa Deportiva

Compras ahora y pagas en enero en Fragancias

Hasta 16 Meses sin intereses en Apple

Hasta un 35% de descuento en Halloween y Día de Muertos

Hasta un 30% de descuento en Navidad

Hasta un 60% de descuento + hasta 18 Meses sin intereses en Viajes

Beneficios adicionales de la Venta Nocturna

Promociones especiales para tarjetahabientes Liverpool y Liverpool Visa

para 5% de descuento adicional en tu primera compra desde la App Liverpool Pocket con el cupón POCKETMENOS5 .

en tu primera compra desde la con el cupón . Envíos Gratis a todo el país en tus compras en tienda en línea (con compra mínima).

a todo el país en tus compras en tienda en línea (con compra mínima). Click & Collect: Compra en línea y recoge en tiendas o desde tu auto.

Compra en línea y recoge en tiendas o desde tu auto. Garantía Liverpool: Devoluciones sin condiciones

Con este abanico de promociones, la Venta Nocturna Aniversario Liverpool 2026 se convierte en una de las campañas comerciales destacadas del primer fin de semana de octubre, aunque conviene revisar las condiciones particulares de cada producto antes de comprar.