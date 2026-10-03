Amazon Pet Fest México: ¿Cuándo y dónde será el festival para celebrar el vínculo con las mascotas?

Amazon Pet Fest Los asistentes podrán descubrir y probar productos de primera mano en los stands de las marcas. (Amazon)

Las mascotas se han convertido en parte de las familias mexicanas, casi todos tienen un perro, un gato o un ave que les haga compañía en casa y ahora, el Amazon Pet Fest México celebrará ese vínculo que hay entre ambos.

¿Dónde y cuándo se celebrará el Amazon Pet Fest México?

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, el Parque de los Venados será sede de Amazon Pet Fest México, un festival gratuito y abierto al público que celebra la relación entre las personas y sus mascotas.

Las familias podrán disfrutar un día al aire libre con actividades como Agility Park, Splash Pool, Photo Studio y Food Truck Zone, además de concursos, muestras y regalos.

Participan marcas líderes como Hill’s, Nestlé Purina, Nupec, ADM, Hartz, Spectrum Brands, Wahl, L’Oréal e ISDIN, por lo que podrás encontrar diversos productos para la familia y para las mascotas.

Los asistentes podrán descubrir y probar productos de primera mano en los stands de las marcas participantes durante el festival.

Todo lo que vean y prueben estará disponible en Amazon.com.mx para comprarlo desde su celular y recibirlo en la puerta de su casa, con promociones especiales para los asistentes del festival.

¿Dónde se ubica el Parque de los Venados en la CDMX?

Evento:

Amazon Pet Fest México.

Fechas: 3 y 4 de octubre de 2026.

Horario: 10:00 a 18:00 h.

Lugar: Parque de los Venados, Benito Juárez, CDMX.

Entrada: gratuita, abierta al público, mascotas bienvenidas.

El Parque de los Venados se ubica en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, con acceso por Metro Línea 12 (estación Parque de los Venados), Metrobús (Santa Cruz Atoyac), Trolebús y Ecobici.