Carrera por el Bienestar y la Salud Mental 2026: fecha, horario y rutas en Chapultepec

Correr también puede convertirse en una forma de sanar y de abrir conversaciones que durante mucho tiempo se han quedado en silencio. Con esa idea como punto de partida, el próximo 10 de octubre de 2026 se realizará la 5ª Carrera por el Bienestar y la Salud Mental en la Ciudad de México.

La fecha no es casualidad: el evento coincidirá con el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada que busca poner sobre la mesa la importancia de atender el bienestar emocional y reducir los prejuicios alrededor de las condiciones de salud mental.

La cita será en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, a partir de las 7:00 horas, y las personas participantes podrán elegir entre tres distancias: 3K, 5K y 10K.

Una carrera que busca hablar de salud mental sin estigmas

La iniciativa llega a su quinta edición después de reunir a más de 7 mil 200 corredores durante sus primeros años. A esta comunidad también se han sumado más de 500 voluntarios y colaboradores.

Para 2026, la organización contempla la participación de alrededor de 2 mil 500 corredores, en una jornada que pretende ir más allá de completar determinado número de kilómetros.

El objetivo es utilizar el deporte como un punto de encuentro para hablar de salud mental, promover la empatía y recordar que pedir apoyo cuando algo no está bien también forma parte del cuidado personal.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en 2025, más de mil millones de personas viven con algún trastorno de salud mental a nivel global. En México, las cifras también muestran la dimensión de esta situación: durante 2024, las condiciones de salud mental distintas de ansiedad y depresión representaron 22.6% de la demanda de atención, según información de la Secretaría de Salud.

¿Qué tiene que ver correr con la salud mental?

La relación entre actividad física y bienestar emocional no se limita a sentirse con más energía después de hacer ejercicio. La OMS señala que mantener una actividad física regular puede contribuir a disminuir síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad, además de favorecer el bienestar general.

Por eso, una carrera temática puede funcionar como algo más que una competencia. También puede convertirse en un espacio para convivir, generar comunidad y acercar una conversación que muchas veces está rodeada de prejuicios.

En ese sentido, la quinta edición busca mantener un mensaje sencillo: cuidar la salud mental también implica reconocer lo que sentimos, hablar de ello y saber cuándo es necesario buscar acompañamiento.

Carrera por el Bienestar y la Salud Mental 2026: datos que debes conocer

Si estás pensando en participar, estos son los datos principales del evento:

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Horario: salida a las 7:00 horas.

salida a las 7:00 horas. Lugar: Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX.

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX. Distancias: 3K, 5K y 10K.

3K, 5K y 10K. Edición: quinta.

quinta. Participación estimada: alrededor de 2 mil 500 corredores.

alrededor de 2 mil 500 corredores. Motivo: conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental y promover el bienestar físico y emocional.

Las inscripciones para la Carrera por el Bienestar y la Salud Mental 2026 ya se encuentran abiertas.