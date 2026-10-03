¿Quién es Takato Ishida? El político japonés que se volvió viral por su parecido con un anime (@ishida.takato/ @jujutsukaisen)

En las redes sociales se ha hecho viral el político Takato Ishida tras ganar las elecciones de Fukui, Japón, debido al gran parecido con el personaje Toji Fushiguro del anime Jujutsu Kaisen. Aquí te decimos todo sobre el gobernador japonés que ha encendido las redes.

¿Quién es Takato Ishida y por qué es tendencia en redes?

Takato Ishida no solo es famoso por parecerse al personaje de anime, sino que a sus 35 años se convirtió en el gobernador prefectural más joven en ejercicio de Japón, después de ganar las elecciones de Fukui el pasado 25 de enero del 2026.

También la elección del político japonés marcó un hito histórico en Fukui debido a que obtuvo 134,620 votos, frente a los 130,290 de Kenichi Yamada, quien era el exalcalde de la ciudad de Echizen.

Ishida desempeñó una carrera como diplomático antes de ser electo gobernador. Trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón desde el 2015, además de tener experiencia en misiones en Estados Unidos, Zambia y Australia.

Su campaña por la prefectura de Fukui se basó principalmente en orientarse al cuidado infantil y la gestión de crisis; así mismo, su campaña se caracterizó por el uso de las redes sociales para comunicarse con las nuevas generaciones de votantes.

Las comparaciones más populares: ¿A qué personaje de anime recuerdan sus fotos?

La comparación de Takato Ishida con el personaje de anime, Toji Fushiguro, empezó después de que el político asumiera su cargo en enero y se hizo viral entre los fans de Jujutsu Kaisen.

Ishida tiene un gran parecido con el “Asesino de Hechiceros”, ya que ambos comparten una apariencia atlética, las facciones marcadas, así como un estilo similar. Al comparar las imágenes entre el gobernador y el personaje, Toji Fushiguro, es imposible no notar el parecido entre ambos.

El gobernador ha ganado notoriedad en las nuevas generaciones, debido a su juventud, buena apariencia y ahora su similitud con el personaje; sin embargo, también ha tenido una trayectoria como diplomático y político que lo convierte en un fenómeno en las redes sociales.