Terror real en la capital Las historias más escalofriantes de los lugares embrujados de la CDMX (Pexels)

Durante la temporada más espeluznante del año se reviven las historias que han marcado el imaginario de terror en la capital del país. A través de los años se han transmitido distintas leyendas que involucran lugares como la Cueva del Diablo, la Posada del Sol, la Casa de la Moira o el tan conocido Palacio de Lecumberri. Aquí te contamos las historias más terroríficas que han marcado a estos lugares.

La Cueva del Diablo

La Cueva del Diablo está ubicada en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa y, de acuerdo a habitantes de la zona, por las noches aparece un hombre mayor que le pide a la gente que lo acompañen para después adentrarlos a la cueva. Una vez adentro, se despliega ante ellos un lago lleno de cosas valiosas; aquellos que tomen una, no volverán a salir.

Este lugar se ha hecho fama de paranormal debido a que se han encontrado restos de brujería y lugareños reportan diversas desapariciones. La cueva está rodeada por una valla de alambre para impedir la entrada, pero la gente aún se las ha ingeniado para acceder a este lugar.

Casa de la Moira

Este lugar se encuentra en la colonia San Miguel Chapultepec y cuenta la historia de un niño llamado Marco, quien escuchaba voces que lo llamaban a esta extraña casa. Una vez, guiado por la curiosidad, entró y, al subir a una de las habitaciones, se halló con el cuerpo de un hombre colgado al techo.

La escena traumatizó al niño; sin embargo, regresó al lugar después de 10 años para tener el mismo destino del hombre que vio. Se cuenta que las voces endemoniadas son quienes lo regresaron a la casa. El nombre de la casa, Moira, quiere decir destino.

Desde el 2024 ha sido usada como un centro comunitario en el que se imparten talleres y conversatorios.

El Palacio de Lecumberri

El Palacio de Lecumberri ha estado marcado por una serie de sucesos que lo han vuelto un referente de lugares embrujados. Fue inaugurado en 1900 por Porfirio Díaz y tenía el objetivo de ser un centro de readaptación social y se basó en las cárceles de La Santé en París y de la de Filadelfia.

Aunque estuvo pensada para solo albergar a 800 reos, debido a la falta de supervisión, llegó a tener más de 5 mil procesados, quienes vivieron un sinfín de injusticias y castigos. De acuerdo a distintas historias, las almas de los presos todavía rondan por el lugar. Actualmente, es sede del Archivo General de la Nación.

La Posada del Sol

La Posada del Sol se ha convertido en un lugar emblemático para los amantes del terror. Ubicado en la colonia Doctores, en 1945 fue propiedad del ingeniero Fernando Saldaña Galván y fue pensado para ser un icono en la CDMX, por lo que fue una construcción innovadora.

Sin embargo, el sitio no tuvo éxito y pronto acumuló deudas, por lo que distintas historias cuentan que Fernando Saldaña se quitó la vida en el lugar, por lo que su fantasma sigue ahí. Otra versión es que también asesinó a su familia.

Años después se convirtió en sede del IDECO, donde se cuidaba a los hijos de los trabajadores y se cuenta que se extravió una niña, quien posteriormente fue hallada sin vida en la habitación 103. El lugar actualmente se encuentra abandonado.

Casa de Don Juan Manuel Solórzano

Esta casa se encuentra en la calle República de Uruguay en el Centro Histórico y fue escenario de una de las primeras leyendas en la Ciudad de México. Su historia ha estado envuelta en distintos ritos satánicos y asesinatos. Una de las leyendas más emblemáticas es la de Don Juan Manuel Solórzano.

Don Juan era un señor adinerado que amaba a su esposa Mariana Laguna, hija de un minero. Un día el señor empezó a tener arranques de celos, ya que estaba seguro de que su esposa le era infiel.

Cuenta la leyenda que Don Juan le ofreció su alma al diablo para averiguar qué hombre le había arrebatado el amor de su esposa, por lo que, al ser aceptada su propuesta, el diablo le indicó que saliera de su casa a las 11 de la noche para que asesinara a la primera persona que se encontrara y repitiera el acto hasta que el ente se le apareciera otra vez, el cual nunca lo hizo. Algunas personas dicen que se trata del primer asesino serial en la Ciudad de México.