Ofertas del Martimiércoles de Chedraui: estos son los precios del 6 y 7 de octubre

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 6 y 7 de octubre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.

La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?

Entre las promociones de verduras en Chedraui destacan:

Verduras en oferta

Aguacate Hass: $29.50 el kilo.

Pepino Verde: $9.90 el kilo.

Tomate Saladet: $18.50 el kilo.

Apio: $24.50 el kilo.

Berenjena: $39.50 el kilo.

Calabaza Castilla: $17.50 el kilo.

Chayote sin espinas: $19.50 el kilo.

Chile Serrano: $39.50 el kilo.

Pimiento Verde: $59.50 el kilo.

Aguacate Hass Enmallado: $22.90 la pieza.

Frutas con precio especial en Chedraui

El Martimiércoles de Chedraui no se queda únicamente con las verduras. La sección de frutas incluye alternativas para diferentes presupuestos, desde plátano hasta frutos rojos.

Frutas del Martimiércoles

Manzana Golden Chica en bolsa: $32.50 el kilo.

Blue Berry Tamaño Jumbo: $129.00 la charola de 278 gramos.

Blue Berry: $54.90 el domo de 170 gramos.

Frambuesa: $49.90 el domo de 170 gramos.

Flor de Jamaica: $49.50 la bolsa de 250 gramos.

Naranja Paramount: $42.50 el kilo.

Pera Asiática: $59.90 el kilo.

Plátano Macho: $29.50 el kilo.

Toronja Importada: $42.50 el kilo.

Plátano Chiapas: $22.00 el kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?

Las promociones corresponden al Martimiércoles del 6 y 7 de octubre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.

Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.