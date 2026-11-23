Alberto Bernal y su mensaje en redes. El actor de doblaje de Spiderman, Alberto Bernal, hizo una publicación que preocupó a sus fanáticos y seguidores.

El actor de doblaje, Alberto Bernal, conocido por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel con el Spider-Man de Tom Holland y series de anime como Hinata de Haikyu y Asta de Black Clover, subió a redes sociales un mensaje que causó preocupación en sus seguidores.

Dicho mensaje luego fue aclarado por el actor, aunque no fue desmentido, pues explicó que no fue él quien lo subió, si no que alguien del equipo de administradores de su cuenta en Instagram decidieron hacer público el mensaje el cual él sí habría hecho en su cuenta personal.

¿Qué decía el mensaje en redes de Alberto Bernal, actor de doblaje de Spider-Man y Hinata de Haikyu?

En el mensaje publicado y posteriormente retirado de su cuenta como actor @bernievoice, Bernal habría hecho declaraciones haciendo una referencia a momentos complicados en su vida personal, donde además la oración de cierre resulta especialmente preocupante, pues hace alusión a quitarse a vida.

Mensaje en Instagram de Alberto Bernal. El actor de doblaje después borró la publicación que preocupó a sus seguidores.

“Hoy me queda claro que ya no soy ni querido y requerido en el trabajo, ni querido con mis amigos cercanos, ni importante y valorado en la familia. No se hagan los sorprendidos, cuando se enteren de que yo ya no estoy aquí, porque ya será demasiado tarde”.

Posteriormente, este mensaje fue bajado de Instagram, para que luego la voz de Tom Holland en español diera una explicación sobre cómo fue que se subió esta historia.

¿Qué dijo Alberto Bernal en su video de aclaración sobre su mensaje publicado?

En un video publicado en su misma cuenta de instagram @bernievoice, el actor de doblaje comentó que se encontraba bien, que además ese mensaje no había sido publicado por éll mismo, ya que alguien habría sacado ese mensaje de su perfil personal sin antes preguntarle sobre su estado mental.

“Nada más para aclarar que estoy bien, quien subió la publicación o quien hizo público lo que yo estoy pensando en mi perfil personal, qué pena me da su caso que quiera lucrar con el sentimiento de una persona sin antes comunicarse directamente y preguntar si todo está bien o puede ayudarte en algo.

De igual forma, hizo un llamado a sus seguidores para hacer caso omiso a la o las publicaciones que puedan surgir, ya que él, reitera, se encuentra bien y seguirá estando bien. También aprovechó para agradecer a quienes se preocuparon y le mandaron mensajes.

“Por favor, no hagan caso a ninguna publicación, yo estoy bien y estoy con ustedes. Seguiré, no sé por cuánto tiempo más, pero aquí voy a seguir. Cuídense, gracias por sus mensajes, gracias por su preocupación; estoy bien, aclaro, estoy bien.

En el video, finalizó con un mensaje para los administradores de su cuenta y los responsables de la historia, además de confirmar que no pasa por su mejor momento.

“Estoy pasando por una racha un poco complicada, pero voy a salir adelante, ¿vale? A los administradores o a las personas que hicieron pública mi historia de Instagram; les deseo lo mejor y ojalá y la vida no se los cobre de nuevo, gracias.

¿A qué personajes ha doblado Alberto Bernal en su carrera como actor de doblaje?

El actor de doblaje con más de una década de experiencia en la industria, ha interpretado a personajes entrañables de la cultura geek y pop, entre los que destacan al Spider-Man de Tom Holland, el Peter Parker de Into the Spiderverse, Asta del anime Black Clover y al actor Barry Koeghan en películas como “la leyenda del caballero verde” y “el sacrificio del ciervo sagrado”.