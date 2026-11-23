Pan Baobao La historia del jaguar viral en China que por su sobrepeso lo comparan con personaje de Zootopia (Pexels)

Pan Baobao es un leopardo de 19 años que ha cautivado a miles de seguidores por su peculiar aspecto físico, cuya apariencia redondeada recuerda de inmediato a uno de los personajes animados más queridos de Zootopia, la cinta de Disney.

Este felino alcanzó fama internacional originalmente en 2024 por su figura tierna y robusta, convirtiéndose en el mayor atractivo del zoológico de Panzhihua, ubicado en el suroeste de China.

¿Por qué comparan a Pan Baobao con un personaje de Zootopia?

En redes sociales, los animales de complexión robusta suelen despertar curiosidad y ternura entre los usuarios.

Tal es el caso de Pan Baobao, a quien miles de usuarios relacionaron con el oficial Benjamín Garraza, conocido también como Clawhauser, el carismático felino policía de Zootopia caracterizado por su figura redondita y su actitud amigable.

Al volver a ser tendencia este lunes 23 de noviembre de 2026, los usuarios destacaron no solo su complexión, sino también sus movimientos pausados y sus gestos, rasgos que acentúan su parecido con el personaje de Disney.

CHINA ZOO STOPS trying to SLIM DOWN its VIRAL FAT LEOPARD ‘Pan BaoBao’ becomes an INTERNET SENSATION for looking like CLAWHAUSER from ZOOTOPIA Leopard's diet dropped as zoo shifts focus to keeping him HEALTHY and WELL-FED https://t.co/ZXSp8PssI4 — RT (@RT_com) November 22, 2026

¿Desde cuándo es famoso Pan Baobao en China?

Aunque este lunes volvió a acaparar miradas por su similitud con el personaje animado, el famoso leopardo ganó popularidad hace dos años, en marzo de 2024, cuando varios visitantes del zoológico difundieron videos en los que mostraban su particular aspecto físico.

Su fama incluso trascendió las pantallas, pues en abril de 2025 fue nombrado simbólicamente director honorario de turismo de Panzhihua, como reconocimiento al impulso mediático y turístico que generó para la ciudad.

¿Por qué Pan Baobao no baja de peso?

Los responsables del zoológico en China han descartado someter a Pan Baobao a una dieta estricta, explicando que su apariencia actual responde simplemente a que, debido a su avanzada edad, no es recomendable que pierda peso.

Uno de los cuidadores declaró a medios locales que no se trata de una falta de control en su alimentación, sino de una medida preventiva, ya que el animal está envejeciendo y adelgazar no resultaría favorable para su salud.

Actualmente, Pan Baobao consume más de 500 gramos de carne de res al día e incluye pollo para mantener una nutrición equilibrada; además, el personal del recinto continúa incentivando su actividad física proporcionándole una pelota grande para que juegue y se mantenga bastante activo.