Turitur abre experiencia a la Villa Iluminada en Atlixco, Puebla Foto: Gobierno de Atlixco (ALEX BERTHEAU)

¿Te gustaría hacer algo diferente en las próximas fechas decembrinas? La temporada navideña es una buena oportunidad para salir de la rutina y conocer algunos de los destinos más atractivos de México. Para quienes buscan una escapada de un día desde la Ciudad de México, Turitour anunció una ruta especial que combina un recorrido por el Centro Histórico de Puebla con una visita a la tradicional Villa Iluminada de Atlixco.

La experiencia está pensada para familias, parejas y grupos de amigos que quieran disfrutar del ambiente decembrino sin tener preocuparse por el transporte, el itinerario y la comida. El paquete contempla traslados redondos, acompañamiento durante el viaje y distintas actividades para conocer parte de la historia y la gastronomía poblana.

Uno de los principales atractivos será la Villa Iluminada de Atlixco, donde las calles se llenan de figuras, adornos y luces navideñas que convierten el recorrido en un paseo para disfrutar durante las fiestas de fin de año.

Turitour invita a vivir la magia de la Navidad con su ruta especial Villa Iluminada en Puebla Foto: Cortesía Turitur

¿Qué incluye el recorrido de Turitour a la Villa Iluminada?

Antes de llegar a Atlixco, el itinerario contempla una visita guiada por algunos de los sitios más representativos del Centro Histórico de Puebla. Entre ellos se encuentran la Capilla del Rosario, el Barrio del Artista, el Callejón de los Sapos y la tradicional Calle de los Dulces.

Además del recorrido cultural, los viajeros podrán conocer algunos sabores de la región mediante una degustación de productos típicos poblanos y una comida tipo buffet.

Turitour invita a vivir la magia de la Navidad con su ruta especial Villa Iluminada en Puebla Foto: Cortesía Turitur

La visita a la Villa Iluminada será uno de los momentos centrales deesta experiencia. Allí, los asistentes tendrán tiempo para caminar entre las decoraciones navideñas, tomar fotografías y disfrutar del ambiente festivo. También habrá tiempo libre para realizar compras y llevarse algún recuerdo. El Turitour, el paquete incluye lo siguiente:

Transporte redondo desde la Ciudad de México.

Coordinador durante el recorrido.

Visita guiada por el Centro Histórico de Puebla.

Degustación de productos típicos poblanos.

Comida tipo buffet.

Visita a la Villa Iluminada de Atlixco.

Acceso a Turibus por un día.

¿Qué días sale el tour a la Villa Iluminada de Atlixco en 2026?

La ruta especial estará disponible en ocho fechas: 28 y 29 de noviembre, así como 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de diciembre de 2026.

Se trata de una excursión de un día que permite conocer dos atractivos de Puebla en una misma salida: el patrimonio y la gastronomía de su capital, además del espectáculo navideño de Atlixco.

Turitour invita a vivir la magia de la Navidad con su ruta especial Villa Iluminada en Puebla Foto: Cortesía Turitur

¿Cuánto cuesta el recorrido de Turitour?

El precio anunciado es de mil 499 pesos por adulto, mientras que niñas y niños, así como personas con credencial del INAPAM, podrán acceder a una tarifa de mil 399 pesos.

El costo contempla los servicios señalados por la empresa en su paquete. Antes de reservar, revisa directamente con Turitour las condiciones de compra, disponibilidad, políticas para menores y cualquier posible actualización de tarifas.

Turitour invita a vivir la magia de la Navidad con su ruta especial Villa Iluminada en Puebla Foto: Cortesía Turitur

¿Dónde abordar el transporte desde la Ciudad de México?

Turitour contempla seis puntos de abordaje en la capital, con salidas programadas entre las 7:00 y las 7:30 horas:

Auditorio Nacional: 7:00 horas.

7:00 horas. Ángel de la Independencia: 7:10 horas.

7:10 horas. Reforma 222: 7:15 horas.

7:15 horas. Ex Glorieta de Colón: 7:20 horas.

7:20 horas. Hemiciclo a Juárez: 7:25 horas.

7:25 horas. Zócalo: 7:30 horas.

Las reservaciones pueden realizarse directamente en la página de Turibus. Es recomendable preguntar por los lugares disponibles y los detalles de salida antes de elegir una fecha.

Para quienes desean conocer Puebla y disfrutar de una de sus atracciones navideñas más conocidas, esta ruta reúne en una sola jornada historia, comida típica y luces de temporada, con la ventaja de contar con transporte organizado desde la Ciudad de México.