Spider-Man: Brand New Day ¿Se reveló la identidad de Peter Parker? Esta escena eliminada de Brand New Day podía haber cambiado el final de la película (Instagram: @spidermanmovie)

Tras su lanzamiento en formato digital, los fanáticos que esperaban con ansias volver a ver el más reciente desenlace de Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day que cuenta con material inédito.

Varias secuencias que no pudimos apreciar en las salas de cine por cuestiones de montaje tuvieron que ser cortadas de la versión final. Entre ellas, destaca una escena revelada recientemente que pudo haber sido clave para el héroe arácnido.

¿Qué escena pudo haber cambiado el final de Spider-Man: Brand New Day?

Para entender esta secuencia que no pudimos apreciar en las salas de cine, debemos recordar la escena final del Peter Parker de Tom Holland. Cuando Punisher dispara directamente contra Jean Grey para poner fin a la amenaza que destruía la ciudad, Peter decide interponerse en la trayectoria de la bala. Al recibir el disparo, nuestro protagonista queda gravemente herido. Lo que se vio en los cines fue una transición directa a Peter en una cama de hospital, recuperándose y sin su icónico traje, lo que dejó una incógnita sobre lo sucedido inmediatamente después del impacto de bala que recibió.

Sin embargo, como parte del material eliminado, se muestra una escena más completa del ingreso de Peter Parker al centro médico. En este fragmento inédito, los doctores le retiran por completo la máscara antes de atenderlo, exponiendo su rostro frente al personal de urgencias.

First look at a deleted scene from ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ where Peter's mask is taken off in the hospital. https://t.co/1NV8d04h5m — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 6, 2026

En la toma se observa a un Peter aterrado tras la retirada de la máscara. Su reacción deja abiertas dos interpretaciones: la constante preocupación de que su identidad vuelva a ser revelada poniendo en riesgo a sus seres queridos, o simplemente el pánico generado por una herida que lo dejó al borde de la muerte.

¿Qué otro material fue eliminado del corte final?

Además del ingreso hospitalario de Peter y el momento en que descubren su rostro, el filme cuenta con otras secuencias eliminadas.

Entre las más destacadas se encuentra el cameo de Rosario Dawson interpretando a Claire Temple, quien atendía a un malherido Peter Parker tras el disparo de Punisher. La razón por la que esta participación quedó fuera del corte cinematográfico se debió a los ajustes de duración y tiempo en el montaje final.