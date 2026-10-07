Jason y Lucia de "Grand Theft Auto VI" Jason y Lucía en GTA VI: ¿Cómo se podrán jugar ambos protagonistas y cuál será su dinámica en la historia? (X: @gtasix_)

Con el dúo criminal conformado por Lucía y Jason como el eje central de la tan esperada entrega de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games ha comenzado a detallar cómo funcionará la experiencia jugable dentro del estado ficticio de Leonida.

A través de una demostración de aproximadamente 30 minutos presentada a medios especializados como IGN por Rob Nelson, jefe de desarrollo y codirector de Rockstar North, la compañía expuso una visión completamente nueva para el jugador.

¿Cómo funcionará la relación y la rutina de Lucía y Jason?

Uno de los puntos centrales de la jugabilidad radica en el comportamiento autónomo de los protagonistas. Cuando el usuario no los esté controlando, tanto Jason como Lucía contarán con rutinas propias, que van desde realizar actividades cotidianas como bañarse, ver la televisión o hacer ejercicio, hasta involucrarse de manera independiente en actos delictivos.

En cuanto a la relación entre ambos personajes, el componente romántico será un elemento opcional durante la partida.

El jugador podrá optar por fortalecer el vínculo afectivo al compartir tiempo juntos en diversas actividades, aunque la historia permitirá mantenerlos estrictamente como socios criminales sin la obligación de desarrollar un romance entre los protagonistas.

¿De qué manera reaccionará el mundo abierto y los ciudadanos de Leonida?

La interacción con los NPC presentará una evolución considerable en comparación con entregas anteriores. Los habitantes de la ciudad contarán con patrones de conducta más detallados y reaccionarán de forma directa ante las acciones del jugador.

Por ejemplo, si un personaje observa fijamente a un grupo de personas durante un tiempo prolongado, estas notarán la presencia y reaccionarán en consecuencia.

Asimismo, será posible presenciar conversaciones y situaciones espontáneas en la vía pública, reforzando la idea de un entorno que continúa su curso con independencia de las acciones de los protagonistas.

¿Cuáles son las nuevas mecánicas para el robo de vehículos y el perfil criminal?

El sistema para despojar o ingresar a un automóvil ha sido reestructurado para añadir mayor variedad y planeación táctica. En lugar de acceder de forma automática a cualquier unidad, ciertos vehículos requerirán herramientas específicas, como los clonadores de llaves. A través del teléfono móvil, el jugador podrá analizar el vehículo para identificar si cuenta con alarma, rastreador GPS, su valor estimado en el mercado y las herramientas necesarias para concretar el robo.

Por otro lado, el juego incorporará un sistema de perfil criminal que registrará la forma de actuar del usuario. A diferencia del sistema de honor de Red Dead Redemption 2, no existirá una mecánica que juzgue las acciones como correctas o incorrectas, aunque determinadas conductas sí influirán en la forma en que el entorno reacciona y en ciertos matices del desarrollo narrativo.

¿Qué actividades cotidianas se podrán realizar en el mapa?

Las actividades secundarias irán más allá de simples elementos visuales. Los jugadores podrán ir de compras, cambiar de peinado, entrenar, comer, navegar en kayak, visitar el zoológico o simplemente explorar toda la ciudad de Leonida.

Este tipo de dinámicas contribuirá al desarrollo de la relación entre Lucía y Jason, permitiendo al usuario integrarse de manera directa en la vida cotidiana de los personajes dentro del mundo de juego.

Finalmente, Rockstar Games mantiene un enfoque equilibrado entre la narrativa y la libertad de exploración. Mientras que algunas misiones principales conservarán una estructura lineal para enfatizar momentos específicos de la trama, otras ofrecerán distintas rutas y soluciones para que las acciones en la historia se sientan coherentes con las posibilidades del mundo abierto.