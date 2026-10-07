La Oreja de Van Gogh La Oreja de Van Gogh en México: Confirman fechas y sedes para sus conciertos en 2027 (X: @laorejadevgogh)

¿Estás listos para cantar a todo pulmón el tema de “Rosas”? A 18 años de la partida de Amaia Montero y tras su posterior regreso a La Oreja de Van Gogh, la agrupación española anunció oficialmente las fechas de su gira “Tantas cosas que contar Tour” en territorio mexicano.

La banda, que inició una nueva etapa al reencontrarse el 15 de octubre de 2025, no dejó fuera de su calendario a México, país al que consideran, en sus propias palabras, como su “segunda casa”, confirmando una serie de conciertos durante el verano de 2027.

¿Cuáles son las fechas y sedes de La Oreja de Van Gogh en México?

Los intérpretes de temas como “Puedes contar conmigo” ofrecerán cuatro presentaciones en las principales ciudades del país a finales de junio y principios de julio de 2027:

Monterrey , Nuevo León: Domingo 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey.

, Nuevo León: Domingo 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey. Guadalajara , Jalisco: Viernes 2 de julio de 2027 en la Arena VFG.

, Jalisco: Viernes 2 de julio de 2027 en la Arena VFG. Ciudad de México: Jueves 8 y viernes 9 de julio de 2027 en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos?

La adquisición de entradas para la gira se llevará a cabo a través de distintas etapas de venta a mediados de este mes de octubre:

Gran Venta HSBC (Tarjetas Premiere Crédito y Débito): 13 de octubre a las 11:00 AM.

(Tarjetas Premiere Crédito y Débito): 13 de octubre a las 11:00 AM. Gran Venta HSBC (Crédito y Débito generales): 14 de octubre a las 9:00 AM.

(Crédito y Débito generales): 14 de octubre a las 9:00 AM. Venta General (Cualquier método de pago y banco): 15 de octubre a las 11:00 AM.

¿Cuál es el precio de las entradas y dónde se pueden adquirir?

Hasta el momento no se ha revelado el precio de los boletos para cada uno de los recintos, por lo que los precios se darán a conocer durante la primera preventa el próximo 13 de octubre.

La distribución de los boletos para los conciertos en la Ciudad de México y Guadalajara se realizará a través del sistema Ticketmaster, mientras que la venta para la fecha en Monterrey estará disponible mediante la plataforma Superboletos.