Resultados Progol Revancha 2353: ganadores de la quiniela de fin de semana

El Progol 2360 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos aciertos tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó los partidos de la Liga MX y partidos de la liga europea.

Progol 2360 resultados completos

Juárez vs. Atlas: Empate

Pachuca vs. Toluca: Local

Santos Laguna vs. León: Visitante

Pumas vs. Monterrey: Visitante

Tigres vs. América: Local

Guadalajara vs. Cruz Azul: Local

Sevilla vs. Betis: Empate

Coventry vs. Crystal Palace: Local

Elversberg vs. Friburgo: Visitante

Estrasburgo vs. Brest: Visitante

Lille vs. Lyon: Visitante

Lorient vs. Rennes: Empate

Palmeiras vs. Flamengo: Empate

Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: Visitante

Progol Revancha 2360: los resultados

Tijuana vs. Atlante: Local

Querétaro vs. Necaxa: Empate

Liverpool vs. Manchester United: Local

Sassuolo vs. Genoa: Visitante

Frankfurt vs. Hoffenheim: Local

Augsburgo vs. Mainz: Local

New England vs. Philadelphia: Local

¿Qué significan las letras L, E y V?

Si eres nuevo en Progol, la mecánica es sencilla:

L = Gana el equipo local.

= Gana el equipo local. E = Empate.

= Empate. V = Gana el equipo visitante.

El objetivo consiste en acertar el mayor número posible de resultados de los 14 encuentros programados. La combinación ganadora se determina únicamente con el marcador registrado al finalizar los 90 minutos reglamentarios; no se consideran tiempos extra ni penales.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2360?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

¿Cómo cobrar un premio de Progol?

Si tu combinación coincide con una de las quinielas premiadas de Progol, es importante que conserves el boleto, ya que este documento es indispensable para realizar el trámite de cobro.De acuerdo con el reglamento, los ganadores cuentan con un plazo de 60 días naturales, que comienza a correr a partir del día siguiente a la celebración del concurso, para reclamar el premio correspondiente.

Para evitar inconvenientes, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:Acude con el boleto ganador a las oficinas autorizadas para realizar el cobro.

Revisa que el boleto se encuentre en buen estado, completo y con todos sus datos claramente legibles.Solicita el pago dentro del plazo establecido, ya que una vez vencidos los 60 días naturales se pierde el derecho a reclamar el premio.

Si realizaste tu participación mediante una modalidad digital, consulta las alternativas disponibles para recibir el pago del premio.

¿Cuánto cuesta el boleto del Progol?

Jugar Progol con quiniela sencilla, tiene un precio de $15 pesos.Jugar la Revancha del Progol con quiniela sencilla, tiene un precio de $5 pesos.Jugar Progol + Revancha Progol con quiniela sencilla tiene un precio de $20 pesos.