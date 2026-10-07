Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas de hoy 7 de octubre

Las ofertas del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko ya están aquí. Este 7 de octubre, las cadenas tienen precios especiales en productos frescos que pueden ayudar a darle un pequeño respiro al presupuesto de la semana.

La promoción contempla desde básicos para la cocina diaria hasta algunas opciones para preparar comidas más completas. Entre los precios que destacan están el pepino y el plátano Tabasco a $12.90 el kilo, además de otras frutas y verduras con descuentos.

¿Cuáles son las ofertas de La Comer y Fresko hoy 7 de octubre?

El Miércoles de Plaza concentra buena parte de sus promociones en frutas y verduras, por lo que puede ser un buen momento para surtir productos que suelen formar parte del mandado semanal.

Frutas y verduras

Pepino a $12.90 el kilo.

Plátano Tabasco a $12.90 el kilo.

Aguacate Hass a $39.90 el kilo.

Papa blanca a $39.90 el kilo.

Toronja Sangría a $25.90 el kilo.

Piña Miel a $32.90 el kilo.

Papaya Maradol a $39.90 el kilo.

Zanahoria a $19.90 el kilo.

Plátano Macho a $42.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $16.90 el kilo.

Nopales a $29.90 el kilo.

Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo.

Naranja Valencia a $39.90 el kilo.

Brócoli a $49.90 el kilo.

Jícama a $39.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo.

Mandarina a $49.90 el kilo.

Pera de Anjou a $59.90 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo.

Guayaba a $49.90 el kilo

Blueberry a $59.90 la pieza.

Chile Poblano a $59.90 el kilo.

Calabaza de Castilla a $16.90 el kilo.

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.

Sandía roja a $18.90 el kilo.

Lechuga Romana a $19.90 la pieza.

Tuna blanca a $29.90 el kilo.

Fresa a $69.90 la pieza.

Jitomate Saladet a $25.90 el kilo.

Limón agrio sin semilla a $29.90 el kilo.

Melón Chino a $34.90 el kilo.

Tomate verde sin cáscara a $39.90 el kilo.

También hay ofertas en carnes, pollo y pescados

El ahorro no se queda en el área de frutas y verduras. Para quienes tienen pendiente comprar proteína para la comida, el listado de este Miércoles de Plaza 7 de octubre incluye algunas opciones.

Carnes, pollos y pescados

Filete de Pechuga de Pollo a $199.70 el kilo.

Milanesa Bola de Res a $259.70 el kilo.

Filete de Salmón a $429.00 el kilo.

Camarón fresco con cabeza a $279.00 el kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Miércoles de Plaza?

Las promociones corresponden a la jornada de este miércoles 7 de octubre de 2026, por lo que conviene revisar disponibilidad y precios antes de hacer la compra. Las ofertas pueden encontrarse en establecimientos de La Comer y Fresko, además de sus canales de compra en línea.

Los precios de productos frescos también pueden estar sujetos a disponibilidad y variar de acuerdo con la sucursal.