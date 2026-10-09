Facilita tu vida con tecnología e inteligencia artificial: estos son los productos que debes tener para volver tu hogar cada vez más inteligente

Hoy en día, todos queremos que la tecnología deje de estar relacionada únicamente con la limpieza de la casa. Y, tratando de cubrir esas necesidades, marcas como Dreame hacen llegar a México una nueva generación de productos que va desde robots aspiradores y trapeadores inteligentes hasta herramientas para el cabello y máscaras de fototerapia LED.

La estrategia de la marca apuesta por llevar funciones de automatización, sensores e inteligencia artificial a actividades cotidianas que van más allá de recoger el polvo del piso. Entre las novedades se encuentran:

Dreame D20 Plus

D30 Ultra CE

H50GT

R10 Pro

Aero Straight Pro

Air Auto, Pocket Aura

Chrona Mask

Nuevos robots aspiradores de Dreame llegan a México

La limpieza inteligente es uno de los terrenos donde quienes tenemos poco tiempo buscamos opciones mucho más prácticas y confiables.

El Dreame D20 Plus combina aspirado y trapeado en un mismo equipo. Su sistema alcanza hasta 13,000 Pa de succión y cuenta con una estación con bolsa de polvo de 5 litros, diseñada para reducir la frecuencia con la que el usuario tiene que intervenir. De acuerdo con la compañía, puede ofrecer hasta 150 días de recolección de polvo manos libres.

También incorpora navegación Smart Pathfinder para reconocer y mapear los espacios del hogar, mientras que su batería ofrece hasta 285 minutos de autonomía.

D30 Ultra CE busca llevar funciones avanzadas a más hogares

Otro de los lanzamientos es el D30 Ultra CE, un robot aspirador y trapeador que alcanza hasta 25,000 Pa de potencia de succión.

El dispositivo incorpora dos mopas giratorias, elevación automática para superficies como alfombras, navegación LDS y reconocimiento de obstáculos. Su estación también integra funciones pensadas para facilitar el mantenimiento del equipo.

Para quienes buscan una alternativa diferente a los robots, la marca presentó la H50GT, también conocida como Vela Pro, una aspiradora capaz de limpiar en seco y húmedo al mismo tiempo. Tiene 22,000 Pa de succión, depósitos separados para agua limpia y usada y un sistema de autolimpieza con lavado y secado a 90 °C.

Por ahora, este modelo aún no está disponible en México, pero llegará próximamente.

Dreame también apuesta por el cuidado del cabello

La expansión más llamativa del catálogo está en el terreno de la belleza. La marca presentó herramientas diseñadas para secar, alisar, rizar y cuidar el cabello utilizando diferentes tecnologías.

La Aero Straight Pro funciona como alisador y secador en un solo dispositivo. Su sistema de flujo de aire permite realizar ambos procesos simultáneamente y utiliza inteligencia artificial para ajustar la temperatura según las condiciones del cabello.

En tanto, la Air Auto busca simplificar el proceso de crear rizos. El dispositivo introduce y enrolla automáticamente el cabello dentro de una cámara y permite seleccionar entre tres niveles de temperatura.

Otro lanzamiento es la Pocket Aura, una secadora compacta pensada especialmente para quienes necesitan ahorrar espacio al viajar. Pesa 374 gramos, tiene un motor de 110,000 RPM y utiliza sensores para modificar el flujo de aire y la temperatura.

Además, incorpora tecnología de iones de plasma y diferentes boquillas para adaptar el secado.

Chrona Mask lleva la tecnología LED a la rutina de skincare

Dreame también entra en el mercado del cuidado de la piel con la Chrona Mask, una máscara facial de fototerapia LED.

El dispositivo cuenta con 280 puntos LED, cinco modos de luz y tres niveles de intensidad. También permite programar sesiones de 5, 10 o 15 minutos e incluye apagado automático.

Su diseño inalámbrico funciona con baterías intercambiables y ofrece hasta 120 minutos de autonomía utilizando dos baterías.

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos productos de Dreame en México?

Entre los productos que ya están disponibles se encuentran el D20 Plus, D30 Ultra CE, Aero Straight Pro, Air Auto y Pocket Aura. La H50GT, R10 Pro y Chrona Mask llegarán posteriormente al mercado mexicano.

La compañía informó que sus nuevos productos estarán disponibles mediante sus canales oficiales y tiendas como El Palacio de Hierro, Liverpool y Amazon.

Como parte de su lanzamiento en México, algunos modelos tendrán promociones especiales con descuentos de entre 10% y 20%, además de opciones de pago a meses sin intereses. Las ofertas estarán disponibles durante un periodo limitado.