Krispy Kreme pone donas al 2x1 este viernes 9 de octubre: así puedes aprovechar la oferta de hoy

2x1 en Krispy Kreme La popular cadena de donas anunció 2x1 en docenas y medias docenas este 9 de octubre de 2026.

El frío y la lluvia continúan haciendo de las suyas este 9 de octubre, sin embargo, Krispy Kreme ha anunciado una oferta limitada que definitivamente aliviará el viernes de todo cliente regular o el público en general: 2x1 en docenas y medias docenas de donas, ¡perfectas para acompañar con un café o chocolate caliente!

La promoción estará disponible únicamente este viernes 9 de octubre, así que te contamos todos los detalles para que puedas aprovechar la oferta al máximo.

Krispy Kreme anuncia 2x1 este 9 de octubre: ¿en qué productos aplica y cómo comprar?

El otoño no sólo trae consigo vientos más fríos y la caída de hojas, sino que también llega acompañado por una temporada de nuevas promociones que ofrecen calidez en esta época de cambios, tal como lo es la oferta 2x1 de Krispy Kreme México este 9 de octubre, según lo anunció la cadena de donas en su cuenta oficial.

La promoción es limitada, es decir, estará disponible sólo este viernes, y podrás adquirirla en todas las sucursales e islas físicas de la cadena, así como a domicilio mediante el servicio Uber Eats o la aplicación móvil Krispy Kreme México. A su vez, el anuncio añadió la opción de ordenar a través de WhatsApp, enviando mensaje al número:

800 00 800 88 .

Esta sorpresiva oferta aplica únicamente a las docenas y medias docenas de donas Glaseada Original o Glaseada de Mocha, por lo que cualquier otro producto —donas rellenas o colecciones temáticas— tendrá el mismo costo que cualquier otro día.

Términos y condiciones del 2x1 en docenas y medias docenas de Krispy Kreme México

Krispy Kreme aclaró las condiciones de las que depende el 2x1 en sus docenas y medias docenas de las donas características en su cadena este viernes 9 de octubre; según detalló la cuenta oficial en redes sociales, los términos son:

No aplica en aeropuertos.

No aplica en Oxxo, Walmart, HEB y Liverpool pre-empacado; no obstante, sí aplica en tiendas o islas físicas integradas a Liverpool.

El límite son 10 docenas o medias docenas por pedido.

La promoción no tiene tiempo límite este día, es decir, inició tan pronto como ha arrancado el viernes 9 de octubre y finalizará al cierre de las sucursales. Sin embargo, la cadena aclaró que la oferta podría estar sujeta a disponibilidad en cada sucursal.