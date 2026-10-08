Anne Hathaway sale en defensa de “Digger”, película de Tom Cruise e Iñárritu: “es divertida”

Anne Hathaway habla a favor de la película "Digger". Digger, la nueva cinta protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu ha recibido opiniones divididas, sin embargo, la actriz estadounidense salió en defensa de la cinta. (Wikimedia Commons y Crónica Digital)

La actriz Anne Hathaway salió en defensa de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, después de que la producción recibiera críticas divididas y registrara una recaudación inferior a las expectativas durante su primer fin de semana en cartelera.

A través de la plataforma cinematográfica Letterboxd, Hathaway elogió la cinta, destacó su sentido del humor y recomendó al público verla antes de emitir un juicio.

¿Qué dijo Anne Hathaway sobre la película Digger?

El miércoles 7 de octubre, Anne Hathaway publicó una reseña en Letterboxd en la que otorgó cinco estrellas de cinco posibles a la película de Iñárritu. La actriz describió la producción como una propuesta inteligente, ambiciosa y divertida, además de invitar a los espectadores a formar sus propias opiniones sobre el trabajo del cineasta mexicano.

“Me encantó esta película brillante. Es inteligente, alucinante, agresiva, divertida y ambiciosa. Vale la pena dedicarle tiempo y decidir por uno mismo qué opina. ¿Para mí? Un 10/10”, escribió Hathaway, en una publicación que rápidamente se convirtió en una de las reseñas más populares de la cinta dentro de la plataforma.

La intervención de la actriz también llamó la atención debido a su próxima colaboración con Tom Cruise en la secuela de Days of Thunder, prevista para 2028. Hathaway no ha sido la única figura de Hollywood que ha respaldado la producción, pues Glen Powell también manifestó públicamente su entusiasmo por la película.

¿Por qué Digger ha recibido críticas divididas?

A pesar de reunir a dos figuras reconocidas de la industria cinematográfica, Digger tuvo un estreno comercial complicado. La producción consiguió aproximadamente 8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, una cifra modesta frente a la inversión realizada y las expectativas que rodeaban el regreso de Cruise a una producción original de gran presupuesto.

Entre los aspectos que han generado discusión se encuentran su tono satírico, el humor negro y las decisiones narrativas de Iñárritu. Mientras algunos espectadores han destacado la originalidad de la producción, otros han cuestionado su desarrollo y la manera en que aborda sus temas centrales.

La recepción de la crítica tampoco ha sido uniforme. Hasta el 8 de octubre, la película registraba un 52% de reseñas positivas de críticos en Rotten Tomatoes, mientras que la aprobación del público alcanzaba el 73%. Por su parte, en Letterboxd mantenía una calificación promedio de 3.8 estrellas sobre cinco, lo que refleja las distintas opiniones que ha generado su propuesta narrativa.

¿De qué trata Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu?

La película presenta la historia de Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero interpretado por Tom Cruise, quien intenta demostrar que puede salvar a la humanidad de una catástrofe que él mismo contribuyó a desencadenar. A través de una comedia negra, la producción explora cuestiones relacionadas con el poder, la ambición, la responsabilidad y las contradicciones del comportamiento humano.

En una entrevista con El País, Iñárritu explicó que su intención era construir una historia capaz de combinar situaciones cómicas y trágicas para reflexionar sobre el mundo contemporáneo. La cinta también representa una faceta distinta para Cruise, conocido principalmente por sus actuaciones en películas de acción, al interpretar un personaje marcado por el absurdo y la sátira.

El reparto incluye a Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons y Michael Stuhlbarg. Con una recepción polarizada y el respaldo público de figuras como Anne Hathaway, Digger continúa generando conversación sobre los riesgos creativos y comerciales de las grandes producciones de Hollywood.